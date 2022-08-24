Летнюю культурную программу Риги завершат концерт Жоржа Сиксны и Зеленый бал

В конце августа заканчивается рижская летняя культурная программа, в рамках которой в течение двух месяцев в столичных парках и микрорайонах прошло более 150 мероприятий. В завершении летней программы рижан и гостей города ждут концерт мэтра латвийской эстрады Жоржа Сиксны и Зеленый бал.

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25 августа в Верманском парке с бесплатным концертом для рижан и гостей столицы выступит легенда латвийской эстрады - Жорж Сиксна, один из первых исполнителей песен Раймонда Паулса.

26 августа с 19:00 всех желающих ждут в саду Виестура, где состоится Зеленый бал, музыкальным сопровождением которого будет заниматься ансамбль Jakob Noiman Festival Band под руководством Екаба Ниманиса. Посетителям также будут доступны угощения и напитки, а в перерывах между выступлениями группы будет играть диджей.

27 августа с 12:00 в Кенгарагском саду пройдут познавательная лекция, музыкальные представления, индивидуальные экскурсии и прочие развлечения. Дети смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, а любознательные смогут открыть для себя историю Риги и Латвии с помощью широкоформатных игр.

Обо всех остальных мероприятиях, которыми завершится летняя культурная программа Риги, можно узнать здесь.