Лето на крыше. Domina Shopping приглашает на фестиваль под открытым небом

С 15 по 17 июня на крыше автостоянки торгового центра Domina Shopping пройдет трехдневный "Летний музыкальный фестиваль".

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В программе фестиваля - концерты трех популярных групп. 15 июня выступит группа Citi zēni, 16 июня – группа виолончелистов Dagamba, 17 июня – группа Musiqq. До и после концертов публику будет развлекать диджей Магнус Эриньш.

Время начала концертов – в 19 часов, вход с 18 часов.

Билеты на концерты с 21 апреля можно приобрести в кассах сети Biļešu Paradīze. При покупке билета в инфоцентре Domina Shopping – скидка 10%. Первые 100 билетов на каждый концерт - 12 евро, до 1 июня - 15 евро, после 1 июня - 18 евро, в день мероприятия - 20 евро.