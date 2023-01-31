Летом в Межапарке пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки Unreal

17 июня на Большой эстраде в Межапарке впервые пройдет масштабный фестиваль электронной танцевальной музыки Unreal. Как сообщают организаторы, на фестивале выступят диджеи мирового уровня, которые считаются первооткрывателями жанра. На фестивале также будут использованы элементы дополненной реальности (AR).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главными артистами фестиваля станут Dimitri Vegas & Like Mike (Бельгия и Греция). Организаторы называют этих артистов королями знаменитого музыкального фестиваля Tomorrowland, которые входят в тройку лучших диджеев мира.

На фестивале выступят Tungevaag (Норвегия), Plastik Funk (Германия), Sammy Porter (Великобритания) и Gaullin (Литва), а также латвийские музыканты DJ Makree, Magnus Eriņš, NF3&Rexton, Levan&24k и Bruno Drake.

"За последние годы Андрейоста стала самым популярным местом отдыха и развлечений среди любителей электронной и танцевальной музыки. Наши идеи, энергия и спрос посетителей на более масштабные мероприятия приведет нас к грандиозному музыкальному фестивалю этим летом", — говорит команда фестиваля.

Давис Чима, создатель AOK (организаторы мероприятий квартала Андрейоста) и организатор Unreal, говорит, что иногда желающие отдохнуть на их мероприятиях даже стояли в очередях. "Поэтому мы хотим создать самый масштабный фестиваль электронной танцевальной музыки в Латвии. Наша цель — в течение нескольких лет стать лучшим фестивалем в Европе, приглашая к нам иностранных гостей".

"Это определенно будет самое главное событие в жанре электронной танцевальной музыки в Латвии в этом году, — говорит диджей Магнус Эриньш. — На одной сцене встретятся Топ-5 диджеев мира и многие другие известные имена. Большая сцена Межапарка определенно придаст этому фестивалю особое и монументальное ощущение".

Особой отличительной чертой фестиваля Unreal станет использование технологии дополненной реальности, которая становится все более популярной в музыкальной индустрии. Впервые AR была использована на концерте U2 в 2018 году, а позже на концертах Эминема и Maroon 5. Сейчас технология дополненной реальности стремительно развивается, популярный фестиваль Coachella в США уже использует AR для развлечения гостей.

Фестиваль пройдет 17 июня с 14.00 до 02.00 на Большой эстраде в Межапарке. Билеты на фестиваль можно приобрести здесь.