Летом в Риге выступит британско-американская рок-группа Foreigner

1 июня 2022 года в Риге состоится концерт рок-группы Foreigner, где прозвучат их известные хиты "Waiting For A Girl Like You", "I Want To Know What Love Is", "Juke Box Hero" и многие другие. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.

Foreigner — британско-американская рок-группа, созданная в 1976 году Миком Джонсом, ранее игравшим в Spooky Tooth, The Leslie West Band и бывшим участником King Crimson Иэном Макдональдом. Их первые шесть альбомов (1977—1984) стали мультиплатиновыми и в целом продавались в США лучше, чем записи их конкурентов из мира хард-рока. Всего в мире было продано свыше 70 миллионов копий их альбомов. Идея названия группы принадлежит Мику Джонсу, потому что он, Иэн Макдональд и Дэннис Эллиот были британцами, а Лу Грэмм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди были американцами.

Foreigner считается одной из самых популярных рок-групп в мире, которая покоряет музыкальные чарты уже более 40 лет. Она входит в число лучших и наиболее коммерчески успешных групп, опережая таких звезд, как Боб Дилан, Prince, Queen, Джона Бон Джови и многих других.

В 2017 году группа Foreigner отпраздновала свое 40-летие и выпустила двойной альбом под названием "40", в который вошли 40 песен, записанных в период с 1977 по 2017 год. Альбом продержался девять недель в топ-200 Billboard и включает два трека, написанные специально: "Give My Life For Love" и новую версию "I Don't Want To Live Without You".

Организаторы концерта SIA BDG Concerts продают "безопасные билеты" и гарантируют, что в случае отмены или переноса концерта покупатель сможет вернуть деньги в течение двух недель после подачи заявки. "Безопасный билет" дополнительно гарантирует, что деньги за отмененные или перенесенные концерты будут возвращены в гораздо более короткие сроки, чем этого требуют национальные правилами.