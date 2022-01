Летом в Сигулде выступит Джеймс Артур

24 августа 2022 году на сцене Сигулдского замка выступит британский солист и композитор Джеймс Артур. В Латвии исполнитель выступит с новой концертной программой.

Джеймс начал писать песни еще подростком, но успех к нему пришел с победой в 9-м сезоне британского шоу "Х-factor" в 2012 году. Тогда песня Impossible достигла вершины британского чарта и по сей день остается самым продаваемым синглом в истории телешоу.

В конце 2016 года Артур выпустил второй сольный альбом "Back From The Edge", который мгновенно стал самым продаваемым в Великобритании. В него вошла одна из самых известных песен исполнителя — Say You Won't Let Go, которая недавно набрала в Spotify более миллиарда прослушиваний. Пластинки Джеймса Артура разошлись тиражом более 25 миллионов копий.

В 2019 году вышел третий альбом артиста под названием "YOU". В 2020 году вышел сингл британского диджея Sigala Lasting Lover, где Джеймс не только исполнил вокальную партия, но и участвовал в написании текста.

Предварительная продажа билетов для подписчиков рассылки сайта Biļešu Serviss начнется 26 января в 10.00. Публичная продажа билетов в Biļešu Serviss откроется 28 января в 10.00.