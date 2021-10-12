Летом в Сигулдском замке выступит группа Placebo

22 июня в Сигулде выступят британские звезды альтернативного рока Placebo. Группа выступит в Сигулде в поддержку своего последнего, восьмого, студийного альбома. Стоит учесть, что из-за ограниченной вместимости Сигулдского замка в продажу поступит всего 4000 билетов.

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Предварительная продажа для абонентов рассылки Biļešu serviss начинается в вторник, 12 октября, в 10.00. Публичная продажа начнется 14 октября, с 10.00.

Группа Placebo была основана в 1994 году, когда певец, композитор и мультиинструменталист Брайан Молко познакомился с гитаристом Стефаном Олсдалом. Их дуэт до сих пор остается неизменным ядром группы.

За 25 лет Placebo продали 13 миллионов пластинок и группа безусловно является одной из ведущих формаций альтернативного рока. Дебютный альбом группы проложил путь к значительным изменениям в британской музыке, поскольку он резко контрастировал с господствующим тогда брит-попом и вдохновил ряд других групп последовать их примеру.

Благодаря пяти альбомам, вошедшим в первую десятку британских чартов, аншлаговым концертным турам и фестивалям по всему миру, а также сотрудничеству с такими музыкальными легендами, как Дэвид Боуи, Роберт Смит и Майкл Стайп, Placebo заняли видное место в истории британской музыки.

Сингл Beautiful James с нового альбома Брайан Молко комментирует так: “Если песня раздражает людей скованных стереотипами, пусть будет так. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в нем свою личную историю — я действительно не хочу рассказывать вам, как себя чувствовать”.

Более подробная информация о группе и концертах здесь.