Летом в Юрмале выступит британский певец Калум Скотт

Британский вокалист Калум Скотт анонсировал мировое турне в поддержку своего нового альбома Bridges. 11 июля в рамках гастрольного тура номинант премии BRIT Awards выступит в концертном зале "Дзинтари".

Известность пришла к нему после участия в шоу Britain's Got Talent в 2015 году, где он исполнил композицию Dancing On My Own. После выпуска сингла You Are The Reason в 2017 году стало понятно, что его песни стали очень популярны. Певец получил множество отзывов от поклонников со всего мира — его музыка стала звучать на многих свадьбах.

В 2018 году, после выпуска дебютного альбома Only Human, Калум Скотт занял первое место в чарте альбомов iTunes в более чем 20 странах мира, собрав более 7,5 миллиардов прослушиваний. Вошедший в альбом трек You Are The Reason занял 25-е место в рейтинге Spotify US Viral 50 и 10-е место в чартах iTunes в 38 странах.

Выпущенный в июне 2022 года второй студийный альбом Bridges альбом был создан совместно с известным продюсером Грегом Керстином (восьмикратный обладатель премии Грэмми, работавший с Полом Маккартни и Адель).

Bridges назван в честь одной из песен, иллюстрирующей особенно мрачный и отчаянный период в жизни Скотта. "Это история о реальном опыте пребывания на мосту и размышлениях о том, стоит ли продолжать этот путь, который в то время казался мне бесконечно болезненным и одиноким. Это очень личная история. Этот альбом стал для меня чем-то вроде взросления, когда я действительно осознал, кто я и что я хочу сказать", — говорит Калум Скотт.

Билеты в продаже в кассах Biļešu Serviss.