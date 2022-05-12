В этом году после перерыва в связи с пандемией состоится сразу несколько музыкальных и культурных мероприятий под общим названием "Латвийский день винила 2022". Первое из них ожидается уже 14 мая, в Лиепае. На очереди — Цесис и Рига.

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"Латвийский день винила" – фестиваль музыки и виниловой культуры для всех поколений. Джазовое музыальное издательство Jersika Records после небольшого перерыва возобновляет традицию дней винила – на этот раз это будет серия мероприятий в разных городах по всей Латвии.

Первое мероприятие состоится в субботу, 14 мая, в Лиепае, в доме культуры Wiktorija (ул. Грауду 36/38), начало в 10:00. Организаторы приглашают всех на большую ярмарку виниловых пластинок, участие в которой подтвердили коллекционеры из Латвии и Литвы.

В течение дня будет работать специальное импровизированное "виниловое радио", где DJ Mareks Ameriks будет встречаться с разными гостями, поговорит о музыке и культуре винила и проиграет свои пластинки. В 16:00 состоится специальное стендап-выступление диджея Эдуарда Шванcа. Завершится лиепайский День винила в 24:00 презентацией нового диска "Trees // Sketches Of Trees"современной джазовой группы LUPA.

13 августа День винила состоится в Цесисе, где он пройдет в пространстве культуры и искусства Mala (ул.Ленчу, 11).

24 сентября фанатов виниловых дисков ждут в Риге, в пивоварне Nurmes на улице Вагону, 21. "Кто знает, может быть, в следующем году к уже существующим площадкам присоединится новый город, например, в Латгалии, — говорит один из организаторов мероприятия диджей Марекс Америкс.

Больше информации на странице мероприятия.