ЛНСО объявил даты переноса своих концертов

Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) объявил даты своих концертов, которые переносятся в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной из-за угрозы распространения COVID-19.

Концерт "Бетховен vs Шмите", который должен был состояться 19 марта в Большой гильдии, переносится на 12 мая 2020 года.

Концерт "Чайковский, Григ и Рахманинов", который должен был состояться 2 апреля в Большой гильдии, переносится на 11 сентября 2020 года.

Концерт ""Немецкий реквием" Брамса", который должен был состояться 9 апреля в церкви Св. Петра, отменяется.

Концерт "16 контрабасов и Алиса в стране чудес", который должен был состояться 16 апреля в Большой гильдии, переносится на 8 октября 2020 года.

Купленные билеты не требуют замены и будут действительны в день посещения перенесенного концерта.

Возврат денег за билеты на отмененный концерт ""Немецкий реквием" Брамса" происходит следующим образом:

а) если билеты куплены в интернет-магазине www.bilesuparadize.lv, то деньги за билеты перечисляются по номиналу на банковский счет покупателя в течение трех рабочих дней с момента сообщения об отмене концерта без предъявления требования клиента;

б) билеты, купленные в кассах "Biļešu paradīze" или в кассах Большой гильдии за номинальную стоимость, можно вернуть в любую из касс "Biļešu paradīze" в указанное время работы касс, принимая во внимание то, что время работы может изменяться в связи с чрезвычайной ситуацией в стране.

Информация о времени работы касс "Biļešu paradīze" до 14 апреля можно найти здесь.

За актуальной информацией о дальнейших концертах и за новостями ЛНСО слушатели могут следить на домашней странице ЛНСО – или на странице ЛНСО в социальной сети Facebook.