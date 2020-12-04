ЛНСО отменяет декабрьские концерты и возвращает деньги за билеты

В связи с продлением в стране чрезвычайной ситуации Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) вносит изменения в запланированную программу концертов в декабре.

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Концерт 11 декабря "ЛНСО, Моцарт, Шуберт и Пярт" отменяется. ЛНСО предполагает сыграть эту программу в следующем сезоне.

Концерт 17 декабря "Симфонический хит с Горан Гора. Шестая Сибелиуса и "Меланхолический вальс" Дарзиньша" переносится на весну. Дата концерта будет объявлена в скором времени на домашней странице ЛНСО www.lnso.lv или в социальных сетях. Купленные билеты будут действительны на новую дату концерта.

Очные концерты 29 и 30 декабря "Концерты Старого года ЛНСО" отменяются, но оркестр приготовил для своих слушателей в конце года особенный сюрприз в цифровом формате.

За билеты на несостоявшиеся концерты "ЛНСО, Моцарт, Шуберт и Пярт" и "Концерты Старого года ЛНСО" слушателям возвращаются деньги. Тем слушателям, кто приобрел билеты на домашней странице Biļešu paradīze, деньги будут возвращены автоматически путем перечисления на банковский счет, с которого была произведена оплата. Если билет был куплен в кассах Biļešu paradīze или в кассе Большой гильдии, то деньги можно получить в кассах Biļešu paradīze.