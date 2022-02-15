ЛНСО приглашает любителей классической музыки на мультимедийный концерт, посвященный Эдварду Григу

17 февраля в 19.00 Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) и рассказчик Горан Гора приглашают молодежь и любителей классической музыки в Большую гильдию на концерт "Симфонический хит с Горан Гора. Фортепианный концерт и "Норвежские танцы" Грига". В этот раз главным героем программы станет норвежский композитор Эдвард Григ. Солистка – пианистка Агнесе Эглиня. За дирижерский пульт встанет Каспарс Адамсонс.

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В программе можно будет услышать популярный Фортепианный концерт Грига и "Норвежские танцы". Эдвард Григ является одним из самых известных представителей музыкального романтизма.

Ведущий концерта Горан Гора приготовил для слушателей сюрприз. Он не только будет вести концерт, но и познакомит слушателей с неизвестными фактами из жизни композитора. Несмотря на то, что норвежский композитор изучал музыкальное искусство в Германии, его главным желанием была рассказать через музыку о дикой природе Норвегии, передать необычные мифологические образы и простой быт. Григ – автор 170 сольных песен, нескольких симфонических произведений, множества фортепианных миниатюр, он также написал музыку к более чем 20 театральным постановкам.

Уже восемь лет подряд ЛНСО проводит цикл образовательных концертов для молодежи и новичков в области классической музыки. ЛНСО и рассказчик Горан Гора знакомят слушателей с хитами классической музыки и их авторами – великими композиторами. В этом сезоне в составе творческой команды - писатель Янис Йоневс, художник Кришс Салманис, режиссер Робертс Рубинс и главный редактор ЛНСО Орест Силабриедис.

Пианистка Агнесе Эглиня, выступающая в роли солистки в программе, является одной из самых востребованных пианисток Латвии. С ЛНСО Агнесе тесно сотрудничает уже в течение многих лет. Концертом 17 февраля будет руководить талантливый дирижер Латвийской Национальной оперы Каспарс Адамсонс. С 2014 года он руководит объединенным симфоническим оркестром музыкальных школ Риги.

Kонцерт можно посетить очно в Большой гильдии в четверг 17 февраля в 19.00, он также будет транслироваться по каналу TV4 и на канале Youtube LNSO. Билеты можно приобрести в кассах "Biļešu paradīze".