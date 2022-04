ЛНСО приглашает на камерную программу "Чик Кориа. Испания"

Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) 14 апреля приглашает в Дом музыки "Дайле" на камерную программу "Чик Кориа. Испания".

Эта концертная программа создавалась как посвящение памяти легендарного музыканта Чика Кориа (1941–2021), обладателя 23 Grammy. А в 2018 году жюри популярной джазовой газеты Downbeat объявило Чика Кориа артистом года.

Американец Чик Кориа был звездой джаза – композитором и пианистом-виртуозом. Он стал одним из самых значимых музыкантов ХХ века. С контрабасистом Мирославом Витушем и барабанщиком Роем Хейнсом Чик Кориа в 1968 году записал пластинку Now He Sings, Now He Sobs. Именно эта запись открыла миру замечательного музыканта. В том же году его пригласил играть в своей группе знаменитый джазовый трубач и композитор Майлс Дэйвис. Это было как шаг в открытый космос – Чик Кориа заменил пианиста Херби Хэнкока и принял участие в записи альбома Filles de Kilimanjaro, который стал одним из существенных поворотов в истории современного джаза. С его творчеством новые веяния проникли как в академическую, так и в джазовую музыку. Многие произведения Чика Кориа признаны эталонами джазовой музыки. Исполнитель более 60 раз был номинирован на премию Grammy и получил ее 23 раза.

В нынешнем концерте примут участие скрипачи Сандис Штейнбергс и Раймондс Мелдерис, альтист Ариго Штралс, виолончелист Айнарс Паукшенс, а также саксофонист Оскарс Петраускис и пианист Раймондс Петраускис.

В концертной программе объединены самые яркие моменты и академической, и джазовой музыки Чика Кориа, а также опусы, которые созданы как посвящение его памяти и его музыкальному наследию. Произведение "Испания", давшее название программе, написано в 1971 году и основано на мотивах испанской традиционной музыки. Первая версия композиции получила две премии Grammy, это произведение также многократно аранжировано. В концерте услышим и произведение Кориа "Приключения Гиппократа", и еще La Fiesta в обработке Раймондса Петраускиса. Также слушателям будут предложены произведения Белы Бартока и Доменико Скарлатти. А во втором отделении прозвучит премьера – произведение Раймондса Петраускиса "Пассаж", которое автор посвятил Чику Кориа.

С 1 апреля концерты Латвийского Национального симфонического оркестра можно посещать без сертификата COVID-19; использование масок или респираторов FFP2 носит рекомендательный характер, но не обязательно.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze.