Лучше Дракула, чем коронавирус. Национальная опера объявила репертуар на новый сезон

"Пандемия перевернула планы всем, но мы поднимаем занавес", - провозгласил директор Латвийской Национальной оперы Эдгарс Силиньш. Сезон стартует четырьмя премьерами: балетами "Дракула" и "Два метра", а также операми "Бокканегра" и "Золушка". Часть постановок обещают сделать доступными и для тех, у кого нет сертификата о вакцинации или антителах, но есть свежий тест.

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В прошлый сезон артистам Национальной оперы и балета удалось увидеть зрителя только два месяца, после чего закрыть двери для посетителей, рассказал директор театра Эгилс Силиньш. За это время опера понесла невосполнимую потерю — умер один из двух басов Роман Полисадов (57). Часть артистов переболели "ковидом". На сегодня более 83% сотрудников театра вакцинированы, а у многих переболевших срок осенью заканчивается.

"Были и у нас большие противники вакцинации, - признался Эгилс Силиньш. - Но они осознали, что без этого никак. Государство ясно сказало, что тесты оплачивать не будет. Конечно, никакой уверенности, что в какой-то момент нас снова не закроют, нет ни у кого. Но я уверен, что вакцинированные смогут нас посещать".

При этом часть спектаклей опера все же намерена пустить в продажу для зрителей с тестами. "Нам это совершенно невыгодно, но с учетом того, сколько артисты сидели по домам, нам важно работать, - пояснил Силиньш. - И особенно важно, чтобы такую возможность получили дети, которые полтора года были лишены доступа к живому искусству".

Foto: Jānis Keris

На фото: главный дирижер LNOB Мартиньш Озолиньш, директор LNOB Эгилс Силиньш, главный балетмейстер Айварс Лейманис и хореограф Кшиштоф Пастор.

Какие постановки Латвийская национальная опера и балет предлагают зрителям в новом сезоне.

10 сентября — премьера балета "Дракула"

Неоклассическая постановка, в которой за основу взята музыка Войцеха Киллара, положенная на мотивы знаменитого романа Брэма Стокера и не менее известного фильма Френсиса Форда Копполы про 400-летние чувства в загадочном мире вампиров. Первая постановка была сделана в 2018 году по заказу Западно-австралийского балета и получила множество призов в разных номинациях. Желающих получить постановку к себе выстроилась очередь, но Латвия получила первую руку — хореограф работает с нашим балетом уже 20 лет.

В связи с тем, что задумка впервые была озвучена три года назад, Кшиштоф Пастор решительно отверг всякие ассоциации мира вампиров, где непонятно, кто вампир и когда укусит, и мира коронавируса, в котором тоже не всегда ясно, кто заражен и когда тебе передаст.

"Мне бы хотелось, чтобы на время спектакля люди напрочь забыли о коронавирусе, о котором все сегодня только и говорят, и погрузились в мир вечной и прекрасной любви, ради которой, как известно, бессмертный Дракула готов был умереть", - поставил задачу Кшиштоф Пастор. В балете задействовано 12 солистов, в том числе прима Юлия Брауэре, мастерство которой знаменитый хореограф ответил особенно.

Foto: No LNOB arhīva

26 сентября — премьера оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра"

Главный герой оперы дожем Генуи, превзойдя в голосовании результаты местного аристократа Фьеско, но их связывает не только борьба за власть, но и роковая женщина. Опера была написана Верди в 1857 году. Зрители ЛНО увидят оригинальную режиссуру Стивена Лоулесса. Дирижер — Нормунд Вайцис, сценограф и художник по костюмам — Лесли Трэверс, хореограф Линн Хокни. В главных ролях — Риналдс Кандалинцевс, Татьяна Треногина, Тадас Гирининкас и Михаил Чульпаев.

Foto: No LNOB arhīva

30 сентября — премьера балета "Два метра" в Новом зале

Всерьез, но с изрядной долей чувства юмора зрителю покажут переживания артистов балета во время пандемии. Созданный Эльзой Леймане этюд расскажет о человеке, который не может найти выхода из театра и себя. Антонс Фрейманис покажет, какие моральные и физичексие травмы пережили артисты, начав снова танцевать после долго перерыва (а травы после выхода из карантинов были у танцовщиков по всему миру, как они не старались поддерживать себя в форме по зуму). Часть Айвара Лейманиса про то, что было бы, если бы и артистам балета пришлось соблюдать пресловутые два метра дистанции. Перед каждый актом постановщик произнесет свое вступительное слово.

Foto: No LNOB arhīva

31 октября — премьера оперы Джоаккино Россини "Золушка"

Известная всем детская сказка про Золушку превратиться в веселую драму для взрослых — сюжет перенесен в Нью-Йоркское кабаре 1930-х годов. За режиссуру, хореографию, сценографию и костюмы взялся творческий дуэт Barbe&Doucet (Рено Дусе и Анри Барб). Музыкальный руководитель постановки — Петер Халас. В главных партиях — Рейчел Келли, Пабло Мартинес Карденас или Михаил Чульпаев, Петер Калман, Калвис Калниньш или Ринадльдс Кандалинцевс, Юлия Васильева, Лаура Грецка и Рихард Мачановскис.

Две премьеры рассчитаны на детскую аудиторию

Опера Джанкарло Менотти "Амаль и ночные гости" (дирижер Нормунд Вайцис), режиссеры Анта Приедите и Гундарс Силакактиньш, сценограф Айгарс Озолиньш, художник по костюмам Юрате Силакактиня. И концертная постановка "Волшебные дверцы в оперу" на музыку Арвида Жилинскиса, которая познакомит детей с закульсьем оперы.

В сентябре и октябре зрителей порадуют двумя постановками короткого предыдущего сезона — 12 сентября "Солоконцертом Эвии Мартинсоне" и 30 октября концерт "Мечты".

В сентябрьских и октябрьских постановках дебютируют много оперных солистов, у которых было время основательно подготовиться. 17 сентября в опере "Мадам Баттерфляй" роль Чио-Чио-Сан впервые исполнит Татьяна Треногина, а роль Пинкертона — Артем Сафронов. В "Тоске" Джакомо Пуччини 7 октября дебютирует Дана Брамане, а роль Каварадосси впервые интерпретирует Раймонд Браманис. В свою очередь, роль Скарпиа после долгого перерыва исполнит Янис Апейнис.

В конце года зрителей ждет традиционный "Староновогодний концерт в Опере".

13 января — премьера оперы Яниса Калниньша "Гамлет". Режиссер Кристина Вусс, музыкальный руководитель — Мартиньш Озолиньш, сценограф Андрис Эглитис, художник по костюмам Кристина Пастернака.

В марте будет гостить всемирно известный дирижер Пьер Джорджо Моранди. Под его музыкальным руководством планируется возобновить оперу "Аида" с легендарной сценографией Андриса Блумберга. Он же будет дирижировать концертной версией оперы "Луиза Миллер".

В апреле зрителям предстоит премьера балета "Нижинский" в постановке выдающегося хореографа Марка Геке — обещают, что танцовщики будут делать пять движений в секунду. В мае — оперу Моцарта "Дон Жуан" поставит творческая команда из Аргентины — режиссер Марсело Бомбадеро, сценограф — Диего Силиано, художник по костюмам Лусиана Гутман. Работу этой команды зрители уже могли оценить по постановке другой оперы Моцарта - "Женитьба Фигаро". Также в мае сольный концерт даст один из выдающихся басов мира — Гинтер Гройсбек.

Завершит сезон традиционный Рижский оперный фестиваль, на котором парад оперных премьер пополнит и демонстрация премьерных балетов.