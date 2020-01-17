29 февраля и 1 марта в Балтийской Международной академии состоятся лекции Егора Сартакова - выдающегося рассказчика и эксперта в области литературы, кандидата филологических наук, преподавателя МГУ им. М.В.Ломоносова. Он расскажет о взаимоотношениях русских писателей и их спутниц, об их взглядах на семью, любовь, верность.

Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова читают по всему миру. Эти имена стоят в одном ряду с Гомером, Данте и Шекспиром, являясь частью мировой культуры. Лекции выдающегося рассказчика и эксперта в области литературы Егора Сартакова позволяют по-новому взглянуть на мир русской классики и увидеть новые смыслы в хорошо знакомых произведениях.

В рамках нового формата лекций выступление рассказчика сопровождается живым исполнением музыкальных произведений, тесно связанных с темами лекций, что позволяет слушателям приблизиться к пониманию авторского замысла.

29 февраля литературовед расскажет о повести Л.Н.Толстого "Крейцерова соната" через призму его личной жизни. 1 марта - о спутницах жизни русских писателей: Грибоедова, Тютчева, Куприна, Бунина.

Вот что говорит сам расказчик о своих лекциях:

Повесть Л.Н.Толстого "Крейцерова соната": любовь, семья, измена

"На лекции мы поговорим об эволюции взглядов Толстого на семью. Начнем с семьи самого Толстого и его непростых отношений с Софьей Андреевной, супругой гения. Потом вспомним, что отношения писателя и его домочадцев он часто переносил в свои произведения и попробуем под этим углом взглянуть на повесть "Крейцерова соната". Проанализируем, почему же главный герой убивает свою жену, заподозрив ее в измене, а также какое место в их отношениях играет секс и каким был темперамент самого Льва Толстого. И, наконец, узнаем, как на роковое решение героя – убийство – повлияла соната ля мажор Бетховена. Кстати, а раскаивается ли он?"

Во время лекции лауреаты международных конкурсов, преподаватели Московской консерватории Сергей Воронов (фортепиано) и Андрей Забавников (скрипка) исполнят произведение Бетховена "Крейцерова соната".

Любимые женщины русских писателей: Грибоедов, Тютчев, Куприн, Бунин

"Обсуждать жизнь писателей может быть не менее интересно, чем обсуждать их книги. Особенно — если речь идет о любви. А тем более — если эта любовь приводила к гибели или отражалась в текстах, которые все помнят со школы. На лекции мы поговорим о взаимоотношениях русских писателей и их спутниц: Грибоедова и Нины Чавчавадзе, Тютчева и Елены Денисьевой, Бунина и Веры Муромцевой и Куприна и Елизаветы Гейнрих.

Эти отношения были очень разными: Грибоедов боготворил жену, а Бунин, напротив, с годами охладел с супруге; Куприн всю жизнь пользовался тем, что Гейнрих любит его, а Тютчев все никак не мог выбрать между законной женой и вспыхнувшей страстью к Денисьевой. Лекция станет развернутой иллюстрацией известной французской пословицы: "Близость с женщиной восхитительна, но ее присутствие невыносимо".

В программе выступления предусмотрено исполнение музыкальных произведений Бетховена, Рахманинова и Грибоедова.

Билеты - в кассах сети Biļešu Paradīze. Цена - 12-17 евро.