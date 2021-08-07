Любовь зла — сыграл козла. Две премьеры РРТ: как русские актеры отдались латышским режиссеркам

Рижский русский театр им. М. Чехова приглашает в августе на два новых спектакля, поставленных латышскими постановщицами на новой площадке, в пространстве музыки и драмы OratoriO: "Мама" - режиссер Инара Слуцка, и "paraDIZZY" - постановка и хореография Инги Красовски. Обе впервые работали с РРТ, обе — в восторге от русской органики. Темы — вечные и бесконечные: все о своей матери и все об отношениях мужчины и женщины.

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"Если в реальной жизни у нас понастроено границ по всяким поводам и без, то культура еще как-то старается сопротивляться политикам. Это не везде и не одинаково хорошо удается, но между артистами таких границ я никогда не ощущал", - объяснил свое желание дружить с Рижским русским театром латышский дирижер с мировым именем Айнарс Рубикис, совладелец пространства музыки и драмы OratoriO (ул. Спорта, 2).

Второй хозяин площадки, точнее, хозяйка, в кооперацию с РРТ вступила уже год назад — актриса, режиссер и супруга того самого дирижера Резия Калниня в прошлом году поставила с русскими актерами камерный спектакль "Драгоценные камушки жизни".

Все три режиссерки признались, что они в совершенном восторге от работы с русскими актерами ("у них изначально органика лучше" - считает Инара Слуцка). И что они в совершенном шоке, насколько слабо пересекаются латышская и русская публика и даже журналисты ("я только что была на пресс-конференции в Национальном театре, а здесь нет ни одного журналиста оттуда — как такое возможно в одной стране?!" - поделилась впечатлением Инара Слуцка). Эту несправедливость решили исправлять на нейтральной территории изначально заявленной, как мост между культурами и национальностями - OratoriO.

На мост приглашаются как актеры разных национальностей, так и зрители.

"Мама". Премьера — 13 августа .





Спектакль по пьесе молодого, но уже востребованного театрах семи стран мира (в том числе, в лучших российских) драматурга Аси Волошиной — история взросления и преемственности поколений. Олиной мамы давно нет на свете, но вот уже 23 года в день рождения Оля получает от нее письмо. Сегодня предстоит вскрыть последнее...

Идея постановки пришла актрисе РРТ Екатерине Фроловой, когда в тот момент сама находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Просматривая материал, с которым хотелось бы вернуться на сцену, Катя обнаружила сюжет для моноспектакля, где было очень много личного. И тут же связалась с режиссером Национального театра Инарой Слуцкой. Инара увидела в пьесе возможность вступить в диалог со своей мамой, которой давно нет в живых, а также своими взрослыми детьми, а чтобы все выглядело еще живее, позвала в моноспектакль еще несколько актеров. В том числе и Галину Российскую, которая тоже вспомнила свою маму…

Буквально недавно стала мамой и директор РРТ Дана Бйорк, которая тут же этот проект претворила в жизнь. Трогательный и вместе с тем довольно жесткий спектакль не может оставить равнодушным любого зрителя, ведь мама есть у всех…

Билеты - ЗДЕСЬ.

"paraDIZZY". Премьера — 27 августа.





Поэтично-игровой танцевальный спектакль без слов повествует о приметах разных времен и культур, в которых запечатлены отношения между мужчинами и женщинами - этим разным планетам найти общий язык ничуть не проще, чем русским с латышами, но язык тела понятен всем.

"Без слов все честнее. Слова надоедают, - рассказал о своей необычной работе актер Александр Маликов. - Инга (Красовска) подвела нас к пропасти отношений между мужчиной и женщиной и столкнула туда, после чего поздно было о чем-то рассуждать, пришлось полностью отдаться ее воле. Получилось что-то очень странное и прекрасное". Неизгладимое впечатление на Александра произвела и работа с латышской актрисой Зане Домбровской, которая в этом спектакле выступила в роли звукорежиссера и композитора.