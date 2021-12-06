"Мадам Баттерфляй" и предновогодний концерт: ЛНО приглашает посмотреть балет и оперу онлайн
Foto: Monta Tīģere

Чтобы создать праздничное настроение, Латвийский национальный театр оперы и балета (LNOB) в сотрудничестве со своим многолетним патроном Latvijas Mobilais Telefons (LMT) приглашает любителей музыки посмотреть балет "Коппелия", оперу "Мадам Баттерфляй" и предновогодний концерт онлайн. Постановки будут бесплатно доступны на LMT Viedtelevīzija и на сайте LNOB.

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С 3 декабря до 2 января онлайн можно будет посмотреть балет "Коппелия". Это жизнерадостная комедия создана по мотивам произведения немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана. Легкомысленный Франц потерял голову из-за куклы Коппелии – ему она кажется живой. Чтобы вернуть возлюбленного, его невеста Сванильда сама переодевается куклой.

С 10 декабря по 2 января будет доступна опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", премьера которой состоялась в 1925 году. Со временем опера была обновлена, но сохранила оригинальную сценографию, дизайн костюмов и постановку режиссера, поэтому считается одним из старейших сохранившихся оперных спектаклей в мире.

С 17 декабря по 2 января зрители смогут увидеть предновогодний концерт ЛНО, записанный в 2020 году. Праздничную атмосферу на концерте создадут солисты Инга Шлюбовска-Канцевича, Юлия Васильева, Раймонд Браманис, Михаил Чульпаев и Эгил Силиньш, а также оркестр под управлением Мартиньша Озолиньша.

С 3 декабря записи будут доступны бесплатно на сайте opera.lv, в приложении LMT Viedtelevīzija, а также на сайте viedtelevizija.lv.

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