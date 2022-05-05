Малкович и Дапкунайте вернулись в Ригу, чтобы продолжить репетиции

После расторжения договора с российским фондом "Территория" театр "Дайлес" нашел возможность продолжить работу над международной постановкой "В одиночестве хлопковых полей" с участием Ингеборги Дапкунайте и Джона Малковича за счет собственных средств и при поддержке латвийского спонсора.

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Как уже сообщалось ранее, режиссер Тимофей Кулябин ставит в театре "Дайлес" пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли сыграют звезды мировой величины — Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович.

Над новой постановкой работают совместно режиссер Тимофей Кулябин и драматург Роман Должанский, которые создают сценическую версию пьесы, где важную роль играют звуковое оформление и видеоряд.

"В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным – по действующему законодательству. В этом спектакле двое актеров, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе – и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни. Это история человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным. Этот мир порождает внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельный недуг" , — рассказывает о постановке режиссер Тимофей Кулябин.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 годах они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".

Премьера "В одиночестве хлопковых полей" состоится 28 мая, спектакли пройдут также 29, 30 и 31 мая. Учитывая, что ограничения вместимости зрительных залов, введенные в связи с пандемией, были сняты, зрители получат доступ к некоторым местам, которые ранее были заблокированы из-за ограничений.

Начальный этап производства спектакля в январе частично финансировался партнером театра "Дайлес" и инициатором проекта - фондом развития современного искусства "Территория". Соглашение с ним было расторгнуто сразу после начала войны в Украине. Теперь завершающий этап производства будет обеспечиваться за счет собственных доходов, а также благодаря поддержке партнера театра "Дайлес" – компании LMT.

Творческая группа спектакля театра "Дайлес" выступает против войны в Украине и требует ее немедленного прекращения. Тимофей Кулябин, режиссер спектакля говорит: "Я в шоке от того, что происходит в Украине. Я не поддерживаю российское правительство и выступаю против войны в любом виде. Насилие и агрессия в современном мире могут только усугубить любой политический конфликт. Я выражаю свое соболезнования всем, кого затронула война, и призываю Россию прекратить войну и перейти к дипломатическим переговорам".