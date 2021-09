Машина, которая никогда не останавливается. В Риге выступит Рошин Мерфи

Одна из самых необычных вокалисток мира Рошин Мерфи выступит в концертном зале Palladium 7 мая следующего года. Артистка посетит Ригу в рамках презентации своего нового альбома Róisín Machine. Билеты уже доступны на сайте Biļešu Serviss.

Рошин Мерфи — ирландская певица, автор песен и продюсер, получившая известность в 1990-х годах в составе дуэта электронной музыки Moloko. После распада Moloko Мерфи начала сольную карьеру и выпустила свой дебютный сольный альбом Ruby Blue в 2005 году. Ее второй сольный альбом Overpowered был выпущен в 2007 году, а после восьмилетнего перерыва в 2015 году был выпущен третий альбом артистки, Hairless Toys, который был номинирован на престижные премии Mercury Music Award и Irish Choice Music Record Award. В 2016 году Рошин Мерфи выпустила свой четвертый альбом Take Her Up to Monto. Британское издание NME назвало артистку королевой танцевальной музыки.

Осенью прошлого года артистка выпустила свой пятый студийный альбом Róisín Machine. Это особенный сборник песен, написанных за 10 лет. Пластинку уже признали лучшей записью артистки с момента выхода ее дебютного альбома. Сопродюсером альбома выступил DJ Parrot, также известный как Crooked Man. В новом альбоме ирландская певица сочетает электронный соул с диско. Альбом был номинирован на премию Irish Choice Music Record Award как "Альбом года".

Один из последних проектов, над которым работает Мерфи — ее канал на YouTube, где можно увидеть перформансы и живые выступления. Все чаще о Мерфи говорят как об исполнительнице, которая полностью контролирует взаимодействие своих выступлений, музыки и искусства. "Все, что я делаю, основано на внутреннем чувстве и уверенности в себе", — признается артистка. "Я всегда в движении и уже много лет снимаю видео. Последний альбом называется Róisín Machine, потому что я считаю себя машиной, которая никогда не останавливается".

Билеты на концерт 7 мая в концертном зале Palladium можно приобрести в сети Biļešu Serviss.