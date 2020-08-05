14 августа в 8:00 в Digital art house на улице Сколас, 2, пройдет мероприятие When Art meets BODYART. Оно сочетает в себе мультимедийное шоу и восточную практику bodyArt, нечто среднее между йогой и фитнесом.

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"Мы решили предложить нашим гостям уникальный опыт – тренировку в сочетании с мультимедийной выставкой полотен непревзойденных художников – и все это под аккомпанемент умиротворяющей музыки. Такое утреннее мероприятие несомненно настраивает на уникальную творческую волну и продуктивную работу и, безусловно, очень вдохновляет! В завершение мероприятия всем гостям, разумеется, будет предложена чашечка бодрящего утреннего кофе и небольшой подарок от организаторов", — рассказывает Юрий Гетало, директор креативного агентства Monowhite и организатор мероприятия.

Вести занятия будет Арта Занюк, преподаватель bodyArt тв студии Daba Yoga и в крупнейшей сети фитнес-клубов MyFitness.

"Этот вид тренировки сочетает в себе все самое лучшее от физиотерапии, лечебной гимнастики, йоги, японского Do In, движений Чи (Qi), классической тренировки для силы и гибкости, упражнений на растяжку, дыхательных техник и, конечно, оригинальных упражнений, которые встречаются только в самой практике bodyArt", - рассказывает она.

Вместе с Артой участники занятия пройдут пять особых фаз, в основе которых – элементы природы, широко известные и используемые в восточной философии и традиционной китайской медицине – земля, дерево, огонь, металл и вода.

Мероприятие пройдет в мультимедийном центре Digital art house в сопровождении проекций работ Густава Климта и Винсента Ван Гога. "Полностью погрузившись в уникальную атмосферу благодаря огромным экранам, технологии VISUAL360 и Dolby Surround, участники мероприятия смогут насладиться работами "золотого периода" Климта и выставкой Ван Гога "Письма к Тео", отличающейся особенной чувственностью и трепетностью", — рассказывает Юрий Гетало.

Участникам мероприятия необходимо взять с собой спортивную форму и коврик для йоги. Занятие будет длиться примерно полтора часа. Чтобы забронировать место, нужно подать заявку на электронную почту yuri@monowhite.eu. Максимальное количество гостей – 35. Стоимость посещения - 15 евро.