Melo-M и украинские музыканты дадут бесплатные концерты у Памятника Свободы
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Популярное трио виолончелистов Melo-M и пять украинских музыкантов, которые в настоящее время нашли убежище от войны в Латвии, создали музыкальный союз. Вместо они дадут бесплатные концерты для рижан и гостей Риги в символическом месте - возле памятника Свободы. Концерты состоятся 27 июля в 16:30 и 29 июля в 18:00, сообщили музыканты порталу Delfi.

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Цель концерта – создать единство между народами, музыкантами и слушателями, принести радость совместного времяпрепровождения семьям, друзьям и зрителям. В концерте прозвучат гимны обоих народов, украинские народные песни, песня "Родной язык" группы Līvi, песня "Стефания" группы Kalush Orchestra, которая стала победителем конкурса "Евровидение" в этом году и многие другие популярные мелодии со всего мира.

На бесплатные концерты приглашаются все жители Риги, а также гости столицы. Концерты состоятся со стороны моста Оперы.

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