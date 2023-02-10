6 марта в Большой Гильдии пройдет торжественный Гала-концерт конкурса "Восходящие Звезды".

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Это главное событие Дней Михаила Казиника с участием лауреатов конкурса и членов жюри. Ежегодно в конкурсе участвуют около 100 соискателей из разных стран. Латвия всегда представлена одаренными и талантливыми молодыми артистами, многие из которых уже имеют опыт выступления на большой сцене как в нашей стране, так и за рубежом.

В программе этого года - выступление блистательного трио, которое объединилось специально для Гала-концерта - Ноэми Фэй Дейфт (фортепиано), Дайнис Медяник (скрипка) и Ивар Безпрозвановс (виолончель). Свой талант Дайнис Медяник продемонстрирует и как солист. А также сам Михаил Казиник и Мария Плискина продолжат прославлять свой инструмент - скрипку.

Вокальные партии представят солисты Латвийской национальной оперы Юлия Васильева (сопрано) и Артем Сафронов (тенор). Прозвучат арии и дуэты из знаменитых опер.

Ведёт концерт всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель и оратор Михаил Казиник.

Организатор проекта: Международный центр талантов. Билеты можно приобрести в сети Bilešu Serviss.