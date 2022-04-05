Монатик и все-все-все. Украинские звезды дадут в Риге благотворительный концерт

23 апреля в Arēna Rīga пройдет благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" с участием украинских звезд.

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Известные украинские артисты и комики выступят, чтобы помочь детям Украины. Все средства от продажи билетов будут направлены фонду Маши Ефросининой. Известная украинская телеведущая во время войны переквалифицировала работу своего благотворительного фонда для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и людей пожилого возраста.

Среди звездных участников концерта певцы Монатик, Dorofeeva (Надя Дорофеева), Сергей Бабкин (5nizza), Алина Паш, Джерри Гейл (Яна Шемаева) и комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Максим Коновал, Савьян, Юрий Карагодин.

Билеты можно приобрести тут, цена - от 20 евро, можно также сделать пожертвование.