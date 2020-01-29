Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

13 апреля на сцене театра Дайлес латвийскую публику ждет встреча с московским "Театром на Юго-Западе" и премьера спектакля по мотивам самого известного романа Оскара Уайльда. Благодаря видению художественного руководителя и режиссера театра, заслуженного артиста России Олега Леушина, постановка в жанре "психологический триллер" отличается от всех когда-либо поставленных версий произведения.

Для большей наглядности режиссер ввел в оригинальный сюжет дополнительных персонажей - Белое и Черное. В начале спектакля эти герои заключают между собой пари и на протяжении всего сюжета сопровождают Дориана. Борьба Белого (в исполнении самого Леушина) и Черного (Фарид Тагиев) в постановке заточена до опасной остроты. И пока добро надеется на верный выбор героя, зло неустанно действует. Но "Театр на Юго-Западе" всегда отличался оригинальностью трактовок, поэтому зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты. В финале "Дориана Грея" именно Черное становится на сторону людей и предлагает дать им шанс. Но какими оно руководствуется мотивами?

Тем, кто уже знаком с творчеством "Театра на Юго-Западе" известно, что музыкальные и световые решения и продуманная до мелочей сценография являются визитной карточкой театра. Сценическое оформление "Портрета Дориана Грея" аскетично, в нем нет места случайным деталям, а главные символы сюжета выражены чрезвычайно точно. Развевающиеся полотна черного и белого, контрастные костюмы героев, чувственные, полные животной пластичности движения актеров, точная передача прозы Уайльда через язык хореографии - все это порождает мистически завораживающую общую картину.

Билеты на спектакль можно приобрести в кассах сети Bilešu Serviss.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form