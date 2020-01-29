13 апреля на сцене театра Дайлес латвийскую публику ждет встреча с московским "Театром на Юго-Западе" и премьера спектакля по мотивам самого известного романа Оскара Уайльда. Благодаря видению художественного руководителя и режиссера театра, заслуженного артиста России Олега Леушина, постановка в жанре "психологический триллер" отличается от всех когда-либо поставленных версий произведения.

Для большей наглядности режиссер ввел в оригинальный сюжет дополнительных персонажей - Белое и Черное. В начале спектакля эти герои заключают между собой пари и на протяжении всего сюжета сопровождают Дориана. Борьба Белого (в исполнении самого Леушина) и Черного (Фарид Тагиев) в постановке заточена до опасной остроты. И пока добро надеется на верный выбор героя, зло неустанно действует. Но "Театр на Юго-Западе" всегда отличался оригинальностью трактовок, поэтому зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты. В финале "Дориана Грея" именно Черное становится на сторону людей и предлагает дать им шанс. Но какими оно руководствуется мотивами?

Тем, кто уже знаком с творчеством "Театра на Юго-Западе" известно, что музыкальные и световые решения и продуманная до мелочей сценография являются визитной карточкой театра. Сценическое оформление "Портрета Дориана Грея" аскетично, в нем нет места случайным деталям, а главные символы сюжета выражены чрезвычайно точно. Развевающиеся полотна черного и белого, контрастные костюмы героев, чувственные, полные животной пластичности движения актеров, точная передача прозы Уайльда через язык хореографии - все это порождает мистически завораживающую общую картину.

Билеты на спектакль можно приобрести в кассах сети Bilešu Serviss.