Проект Kino Kults, культурный центр Autentika (ул. Бруниниеку, 2) и посольство США в Латвии третий год подряд предлагают жителям и гостям столицы киновечера под открытым небом. Вход бесплатный.

Объединяющей темой фильмов в этом году стала "команда". В программу входят хиты 90-х годов от Люка Бессона "Леон" и "Пятый элемент" и сравнительно новые - "Почти семнадцать" и "С любовью, Саймон". Отличной рок-вечеринкой станет история для всей семьи от Ричарда Линклейтера "Школа рока", а лучшие традиции гангстерских фильмов покажет Гай Ричи в своем фильме "Большой куш". Программу закрывает жемчужина Marvel Cinematic Universe - "Мстители".

Фильмы демонстрируются на английском языке с английскими субтитрами. В месте проведения киносеансов соблюдаются все меры предосторожности — есть средства дезинфекции, а зрителей просят соблюдать положенную дистанцию.

Программа киновечеров:

30 июля — "Почти семнадцать" ("The Edge of Seventeen", 2016)

6 августа — "Леон" ("Léon: The Professional", 1994)

13 августа— "Школа рока" ("School of Rock", 2003 год)

20 августа — "Большой куш" ("Snatch", 2000 год)

27 августа — "С любовью, Саймон" ("Love, Simon", 2018 год)

3 сентября — "Пятый элемент" ("The Fifth Element", 1997)

10 сентября — "Мстители" ("The Avengers", 2012 год)

В связи с погодой или другими факторами даты сеансов могут измениться, следите за информацией на страницах проекта Kino Kults и центра Autentika в соцсетях.