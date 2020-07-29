Проект Kino Kults, культурный центр Autentika (ул. Бруниниеку, 2) и посольство США в Латвии третий год подряд предлагают жителям и гостям столицы киновечера под открытым небом. Вход бесплатный.
Объединяющей темой фильмов в этом году стала "команда". В программу входят хиты 90-х годов от Люка Бессона "Леон" и "Пятый элемент" и сравнительно новые - "Почти семнадцать" и "С любовью, Саймон". Отличной рок-вечеринкой станет история для всей семьи от Ричарда Линклейтера "Школа рока", а лучшие традиции гангстерских фильмов покажет Гай Ричи в своем фильме "Большой куш". Программу закрывает жемчужина Marvel Cinematic Universe - "Мстители".
Фильмы демонстрируются на английском языке с английскими субтитрами. В месте проведения киносеансов соблюдаются все меры предосторожности — есть средства дезинфекции, а зрителей просят соблюдать положенную дистанцию.
Программа киновечеров:
30 июля — "Почти семнадцать" ("The Edge of Seventeen", 2016)
6 августа — "Леон" ("Léon: The Professional", 1994)
13 августа— "Школа рока" ("School of Rock", 2003 год)
20 августа — "Большой куш" ("Snatch", 2000 год)
27 августа — "С любовью, Саймон" ("Love, Simon", 2018 год)
3 сентября — "Пятый элемент" ("The Fifth Element", 1997)
10 сентября — "Мстители" ("The Avengers", 2012 год)
В связи с погодой или другими факторами даты сеансов могут измениться, следите за информацией на страницах проекта Kino Kults и центра Autentika в соцсетях.