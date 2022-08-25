MuseumLV приглашает на благотворительные выставки

В этом году галерея MuseumLV запускает благотворительный проект, который состоит из двух масштабных выставок и посвящен сбору средств в помощь транзитным беженцам Украины, вынужденным покинуть свои дома и искать убежище в странах Европы.

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На первом этаже галереи МuseumLV культурного центра Grata JJ (ул. Андрея Пумпура 2) 26 августа откроется ежегодная конкурсная выставка Grata Balva, в этом году под названием "#иллюзорная#реальность". Grata Balva — это ежегодный международный конкурсный проект который пройдет в особом формате — благотворительном. Все средства, полученные от продажи выставленных работ, будут перенаправлены в качестве материальной помощи беженцам Украины, находящимся в Латвии.

В этом году будут вручены также Grata balva vizuālajā mākslā, — две денежные премии по 500 евро каждая. Первая из двух премий галереи будет передана фонду Young Folks Lv, энтузиасты которого работают 24/7 непосредственно на месте (вокзал и автовокзал) с приезжающими транзитными украинскими беженцами.

Судьба второй премии будет решена путем подсчета голосов, отданных посетителями галереи за ту или иную работу во время проведения конкурсной выставки, тем самым организаторы активно вовлекают посетителей, интересующихся визуальным искусством в художественный процесс. Для того, чтобы обеспечить авторам максимальную честность выбора зрителей, все работы экспонируются без указания имени автора, только под номером. Голосование проходит в очном режиме в течение всей выставки, а также на домашней странице галереи.

На втором этаже MuseumLV можно будет осмотреть экспозицию "Атлас картин" современного украинского художника Евгения Мермана, живущего в Израиле. Выставка включает в себя масштабные картины, вдохновленные иллюстрированным географическим атласом, который был опубликован во многих изданиях в конце XIX – начале ХХ веков в немецком городе Лейпциг. Наряду с ландшафтами и памятниками на иллюстрациях изображены жители стран, островов, пустынь и гор в разных уголках мира.

На картинах подробно прорисована структура тела, черепа и лица людей разных рас и национальностей через призму немецкого исследователя и иллюстратора, творчество которого изображает времена упадка Германской империи и зарождение нацистского движения. Картины Мермана исследуют иллюстрации, размещенные во втором томе атласа, посвященном неевропейским странам. Художник акцентирует внимание на определенных образах, которые заинтересовали его в атласе: людям из разных культур и национальностей, фауне и флоре. В результате получилась очень яркая серия картин, которая характеризуется быстрыми и выразительными мазками.