Музыкальный киноэкспромт. В Юрмале пройдет вечер "новой волны"

15 июля в Малом зале концертного зала "Дзинтари" международное творческое объединение Teatro Fabrica открывает новый сезон. В этот день состоятся сразу две премьеры, основанные на кино- и музыкальной культуре Франции: концерт "Только ради флирта", навеянный французской музыкой 60-70-х годов прошлого века и показ короткометражного фильма режиссера Марии де Валюкофф "На одном дыхании" (On one Breath), снятого в Риге.

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В главных ролях, как на киноэкране, так и на сцене, предстанут популярные латвийские актеры Рихард Леперс и Максим Бусел в сопровождении бит-квартета The Kruasans. Музыкальный репертуар основан на легендарных композициях Жака Дютрона, Сержа Генсбура, Франсуазы Арди, Ришара Антони и других французских музыкантов и актеров 60-70 гг. XX века.

Автором проекта выступила Мария де Валюкофф, известная латвийской публике по театральным постановкам "Пиковая дама", "Белая бабочка Йокко".

Что объединит эти две премьеры? И в музыке, и на киноэкране зритель увидит новые подходы к искусству, переосмысленные под влиянием великих реформаторов XX века - Жана Кокто, Жана Люка Годара, Райнера Вернера Фассбиндера. Музыкальная программа продолжает и дополняет историю, которая рассказана в фильме "На одном дыхании".

Авторы проекта воссоздадут на языке музыки и кино полную картину той эпохи, которая была предвестником современности. "Мы хотели бы поделиться со зрителем и вместе наполниться удивительной атмосферой "новой волны", новой эпохи, которая ярко прозвучала в 60-х годах во всем мире, в том числе и в Латвии, - рассказывает Мария де Валюкофф. – Это будет музыкальный киноэкспромт на стыке 60-70-х годов, на новой волне кинематографа. И вообще, на определенной смене эпохи в искусстве, потому что и в Латвии в период 60-х появляются новые веяния, как, например, легендарный Jūras Pērle – первый в СССР ресторан, в котором ставили программы варьете. В то же время и, возможно, на той же основе появился Биг-бэнд Латвийского радио, основанный в 1966 году, одним из руководителей которого был Раймонд Паулс".

Короткий метр "На одном дыхании" снят по мотивам новеллы французского драматурга, философа и поэта Жана Кокто "Марсельский призрак". Кокто очень верно отразил эпоху свободных нравов молодежи в противовес буржуазной культуре Франции. Фильм повторяет эти темы и переносит историю в сегодняшний день.

Начало киноконцерта в 19:30. Подробности здесь.