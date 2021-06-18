Музыкальный трамвай и концерты на корабликах: в Риге начинаются мероприятия в преддверии Лиго

С 18 июня в Риге проходят мероприятия в преддверии приближающегося праздника Лиго, организованные столичным самоуправлением.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 18 по 22 июня по нескольким маршрутам столицы будет курсировать ретро-трамвай, который превратиться в мобильную сцену для музыкантов коллективов Sunny groove dixie, Acumirklis, Juglas orķestris и Pārmaiņu mūzikas kvartets.

Трамвай будет курсировать по следующим маршрутам:

18 июня - Тейка-Югла

19 июня - Ильгюциемс-Милгравис

20 июня - Бишумуйжа-Межапарк

21 июня - "Алдарис"-Кенгарагс

22 июня - Засулаукс - ул. Аусекля.

Также музыка в честь праздника будет звучать в Старой Риге: 21 июня с балкона Латвийского радио, а 22 июня - с балкона Ратуши. Кроме того, 22 июня концерты пройдут на корабликах на городском канале - плавучие сцены будут расположены на участке от Латвийской национальной оперы до улицы Кр. Валдемара.

К сожалению, из-за мер эпидемиологической безопасности традиционные Травяная ярмарка на Домской площади и празднование Лиго на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе в этом году отменены.

21 июня музыка в исполнении фольклорных ансамблей (в записи) зазвучит у центров культуры "Иманта", "Ильгюциемс", Малой гильдии, "Ритумс", концертного зала Ave Sol, Дворца культуры "Зиемельблазма", Дворца культуры ВЭФ и главного здания Рижской центральной библиотеки.

Программу дополнят выставки о традициях Лиго, а город украсит праздничное оформление, созданное художницей Лигой Пурмале.