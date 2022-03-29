Мюнхенский хор мальчиков выступит в Лиепае с пасхальной программой

15 апреля в концертном зале Lielais dzintars состоится Пасхальный концерт с участием Мюнхенского хора мальчиков.

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Основанный в 2014 году и известный высочайшим профессионализмом, хор успел объездить с концертами всю Европу, выступал в Китае, Корее, России, Канаде. Однако в Латвию музыканты приедут впервые.

За пультом в этом вечер будет стоять художественный руководитель и дирижер хора Ральф Людевиг. В прошлом певец, Людевиг выступал на многих знаменитых концертных и оперных сценах под управлением Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо и Николауса Арнонкура.

Помимо классических сочинений немецкой и итальянской духовной музыки XVIII и XIX вв, в программе прозвучит новое произведение Эрика Эшенвалдса, объединив немецких музыкантов и хор мальчиков Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна под руководством дирижера Илзе Балоде.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze. Прямая трансляция будет доступна на платной платформе www.digitalaisdzintars.lv.