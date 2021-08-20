На "Балтийской жемчужине" покажут эротическую драму "Искушение" о религии, сексе и свободе

Фильм знаменитого нидерландского режиссера Пола Верховена ("Основной инстинкт", "Шоугерлс", "Она"), шокировавший искушенную публику Каннского фестиваля 2021 года вошел в специальную программу кинофестиваля "Балтийской жемчужины".

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Из-за обилия откровенных сцен и провокационного сюжета фильм был не рекомендован к показу в некоторых странах. Латвийские зрители смогут увидеть фильм на единственном показе, который состоится 23 сентября в кинотеатре "Splendid Palace".

Фильм рассказывает историю монахини, благочестивой Бенедетты, обуреваемой страстями и одержимой не столько верой, сколько возможностью использовать свое положение для достижения личных целей. Ее религиозные прозрения начинают тесно переплетаться с сексуальными фантазиями и монахиня безрассудно бросается в омут порока. Но когда об этой запретной страсти узнают за пределами монастыря, начинается настоящее представление. История основана на реальных протоколах допроса Бенедетты.

Режиссер Пол Верховен, ставший еще более радикальным, продолжает исследовать женскую сексуальность, подтверждая в очередной раз, что нарушение социальных и культурных табу для него – не хобби, а основа творческого метода. Наполненный эротикой и сладострастием безумия, фильм исследует мир сексуальных пристрастий и скрытых психозов, балансируя на тонкой грани дозволенного.

Foto: Kadrs no filmas

"Фильм Верховена - устрашающе актуальный, дикий, умный, пульсирующий, провокационный, но в то же время очень забавный и живой. Это обжигающе едкий взгляд режиссера и грандиозное обобщение его идей об эротизме, рациональности, моральной двусмысленности и вере. Безусловно, он вызовет неприятие и возмущение в определенных кругах, но это один из лучших фильмов в его карьере", - пишет критик Николя Барбер (Nicholas Barber) в "BBC Culture".

Фильм "Одержимость, будет показан в программе "Балтийской жемчужины" "Фестивальная экзотика", в которой также можно увидеть лауреата Берлинского кинофестиваля картину с озадачивающим названием "Неуместный трах или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде о необычном хобби учительницы истории в период удаленного обучения и прочих ограничений. Фильм одного из ярких представителей румынской Новой волны так же получил категорию – "только для лиц старше 21 года".

Фильмы кинофестиваля "Балтийская жемчужина" будут демонстрироваться в кинотеатре "Splendid Palace" c 22 по 29 сентября. Билеты уже продаются в кассах Biļešu Serviss.