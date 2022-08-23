На этой неделе в Риге пройдет юбилейный городской фестиваль Ezīšfests

27 августа, уже десятый год подряд в квартале улицы Таллинас состоится городской фестиваль Ezīšfests. Как обычно, посетителей будут ждать не только музыкальные коллективы и диджеи, но и художественные мероприятия, мастер-классы, развлечения и творческая атмосфера до самого утра.

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В этот раз фестиваль пройдет на расширенной территории, сразу на шести музыкальных сценах. На современной хип-хоп сцене можно будет ждать не только признанных артистов, но и новые таланты - Mausoleju muuzika, Idus Abra, Zeļgis, Łaga, Wiesulis и других.

Особое место отведено в этом году таким легендам латышской рок-музыки, как Menuets и Pienvedēja piedzīvojumi, а также основоположникам панка PND, легенде поп-музыки Жоржу Сиксне, группе Laime pilnīga, гаражному рок-квартету Nova Кома.

Как обычно, незадолго до фестиваля будет объявлено имя ежегодного "секретного" исполнителя. Бар Ezītis miglā и другие заведения квартала обеспечат посетителей фестиваля напитками и закусками.

Количество билетов на фестиваль ограничено. Ищите билеты на www.ezisfests.lv или bilesuserviss.lv. Бесплатный вход для детей до 10 лет включительно. С 23.00 находиться на территории им будет можно только под присмотром взрослых. Больше информации на странице мероприятия в Facebook и Instagram.