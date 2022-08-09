На фестивале "Дача ЛНСО" выступит пианист Андрей Коробейников

Уже восьмой год подряд Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) проводит летний фестиваль "Дача ЛНСО". В этом году фестиваль пройдет с 19 по 21 августа в Вентспилсе, в концертном зале "Латвия". Во второй день фестиваля, 20 августа, слушатели встретятся с пианистом Андреем Коробейниковым и дирижером Андрисом Погой в концерте "ЛНСО и Прометей".

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Андрей Коробейников – один из наиболее востребованных пианистов современности. В его игре блестяще сочетаются техническое мастерство и яркая выразительность. Андрей окончил Московскую консерваторию, он лауреат многочисленных международных конкурсов. С ЛНСО Андрей выступал и прежде: в 2015 году в Большой гильдии он открывал вместе с оркестром зимний концертный сезон, солируя во Втором фортепианном концерте Прокофьева.

Вечером 20 августа в Вентспилсе Андрей Коробейников будет солировать в симфонической поэме "Прометей" Александра Скрябина, чей 150-летний юбилей музыкальный мир отмечает в этом году. В греческой мифологии Прометей был титаном, который принес людям огонь и за это был наказан богами. Но композитор разглядел в этом существе нечто большее: символ творческого сознания человека и его духовной энергии. Также в исполнении Андрея Коробейникова можно будет услышать Пятую фортепианную Сонату Скрябина и Вальс соч.38.

Зрители услышат также латвийскую премьеру произведения Артура Маскатса My River runs to thee, которую заказали композитору два оркестра мирового уровня, руководимые Андрисом Нелсонсом: Бостонский симфонический оркестр и Лейпцигский симфонический оркестр Gewandhaus.

"Дача ЛНСО" – это летний фестиваль Латвийского Национального симфонического оркестра, на котором встречаются академические и

неакадемические музыкальные стихии. Главный замысел фестиваля – отправиться из столицы поближе к слушателям региональных концертных залов Латвии. Фестиваль "Дача ЛНСО" прежде радовал слушателей и в Цесисе, и в Резекне, но на свой восьмой год существования он возвращается в Вентспилс, где "Дача" впервые располагалась в 2020 году.

В этом году особыми гостями фестиваля станут канадская оперная дива Эмили Д’Анджело и Шон Николас Сэвидж. За пульт оркестра встанут дирижеры Андрис Пога, Гунтис Кузма и Айнарс Рубикис. По традиции фестиваль планирует особую программу для детей и юношества: самых маленьких слушателей ЛНСО приглашает на музыкальный мастер-класс, а также на сказку для всей семьи "Школа Кошачьих лапок".

Полная программа фестиваля находится здесь. Билеты можно приобрести в кассах "Biļešu paradīze".