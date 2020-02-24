Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

"Мумий Тролль" уже выступал на фестивале в Лиепае пять лет назад и собрал множество своих фанатов.

"Мумий Тролль" завоевал широкую популярность не только в России, но и в Латвии, а также в Японии, Китае, Европе и Америке. Клип на песню "Владивосток 2000" в 1998 году стал первым видео, прозвучавшем на канале MTV Russia, а в 2006 году группа получила награду "Легенда MTV". Группа неоднократно получала и другие награды за альбомы, синглы и видеоклипы.

Ранее фестиваль Summer Sound объявил других участников мероприятия. Это диджей из Франции Kungs, DJ Regard, а также местные исполнители Musiqq, Astro'n'out, рэпер Gacho.

Список участников фестиваля будет пополняться по мере приближения события. Десятый фестиваль Summer Sound в Лиепае пройдет с 24 по 25 июля.

Билеты на фестиваль Summer Sound можно приобрести на его официальном сайте.

В прошлом году фестиваль посетили 32 тысячи человек.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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