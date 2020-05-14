Анонсированный т/ц Alfa вечер кино под открытым небом, который откроет новый киносезон этого года на крыше торгового центра, вызвал огромный интерес, поэтому 21 мая решено организовать дополнительный киносеанс.

По словам руководителя торгового центра Лиене Апине, особое внимание будет уделено охране здоровья персонала и посетителей, которые будут смотреть фильмы, находясь в автомашинах.

Желающие могут проголосовать за фильмы, которые они хотели бы увидеть, до 17 мая. В предложение включены фильмы разных жанров, в том числе анимационные фильмы для семей с детьми: Playmobil: The Movie, "Барашек Шон: Фермагеддон", "Куклы с характером" (фильмы будут демонстрироваться в дубляже на латышском языке). Взрослым на вечерних сеансах предлагается посмотреть: "Стриптизерши" (Hustlers), "Достать ножи" (Knives Out), "Собачья жизнь" (A Dog's Journey). Демонстрация на языке оригинала с латышскими субтитрами.

Начало киносеансов в 16.00 и в 20.00, будут показаны два фильма, набравшие наибольшее количество голосов.