На русском языке. Музей Бельцовой и Суты приглашает на беседу о короле Art deco Лудольфе Либерте

30 августа в 17.30 музей Романа Суты и Александры Бельцовой и искусствовед Наталья Евсеева приглашают на "Беседу в музее" на русском языке, посвящённую легенде латышского искусства, королю театра Art deco Лудольфу Либерту.

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Рожденный в Лифляндской губернии художник начинал свой путь у латышских учителей рисования, а оттачивал мастерство в учебных заведениях Москвы и Казани, где работал декоратором в Казанском оперном театре (1913—1914). В Первую мировую учился в Александровском военном училище, воевал на Восточном фронте, побывал в германском плену.

В независимую Латвию вернулся в 1921 году - работал сотрудником журнала "Хо-хо", декоратором и режиссёром Латвийской Национальной оперы, директором Латвийского монетного двора, руководителем мастерской фигурной живописи Латвийской академии художеств. Получил все возможные премии и награды как на родине, так и за рубежом.

В последний год Второй мировой войны эмигрировал в Австрию, последние годы жизни провел в США, где руководил классом живописи в Нью-Йоркском городском колледже.

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В 2022 году исполняется 100 лет со времени постановки первого балета в Латвийской национальной опере. В связи с этим событием непременно вспомнят одного из самых ярких художников латышского театра – Либерта. Его хвалили за темперамент и богатое воображение, "гармоничный поток" цвета, движения и звука. Либерт менялся, опережая и предугадывая желания публики. На него ходили в театр.

Куратор выставки Наталья Евсеева даст более детальную характеристику уникального творческого почерка Лудольфа Либерта, поясняя значение его личности в контексте оперного и театрального искусства Латвии. Посетители узнают много интересного о работе художника за пределами Латвии – сотрудничестве с операми и театрами других стран (Швеции, Финляндии, Хорватии и пр.), придуманных им театральных костюмах и декорациях к сценографии для зарубежных постановок. Неужели на самом деле Либерт был столь влиятелен, как о нём отзывались завистники?

На встречу в музее Романа Суты и Александры Бельцовой приглашаются все желающие. Участие в мероприятии без предварительной записи, по билету для осмотра выставки (для взрослых – 2,00 EUR, для студентов и пенсионеров – 1,00 EUR, для школьников – 0,50 EUR). Владельцам годового билета вход бесплатный.