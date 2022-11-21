На следующем фестивале Positivus больше не будет палаточного городка
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Фестиваль Positivus и в следующем году пройдет в Риге, на Луцавсале, и в этом раз на фестивале не будет палаточного городка, сообщила представитель организаторов мероприятия Элва Лоренце.

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Фестиваль продлится два дня - 14 и 15 июля. Палаточного городка на фестивале уже не будет.

Со среды, 23 ноября, в течение трех дней билеты на фестиваль будут доступны по самой низкой цене Early Bird на сайте positivusfestival.com и в сети Biļešu serviss.

Двухдневный билет будет стоить 69 евро, VIP-билет - 199 евро. Однодневные билеты станут доступны после объявления главных исполнителей. Стоимость билетов изменится с 26 ноября, и билеты остальных типов поступят в продажу в следующем году.

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