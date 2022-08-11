На улицах Риги выступят каталонские барабанщики Fills de la Flama

Каталонские барабанщики Fills de la Flama выступят в Риге с бесплатными концертами на Ратушной площади и на площади Ливов. До этого их можно будет увидеть на улицах Валмиеры, Гулбене и волости Лизуме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цель приезда группы Fills de la Flama — показать, что перкуссия — эффективный метод воспитания и социализации молодежи. Группа ялвяется лауреатом ряда конкурсов, в том числе получила первое место в престижном Contest Percussion Barcelona.

В рамках программы Erasmus+ коллектив Fills de la Flama посетит Латвию уже в третий раз. Команда барабанщиков начала свой тур по Латвии 10 августа, выступления коллектива также пройдут в Валмиере и Гулбене.

14 августа в 19.00 барабанщики выступят в Риге на Ратушной площади, а 15 августа в 12.00 на площади Ливов.