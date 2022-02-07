На закрытии Лиепайского фестиваля звезд выступит Хибла Герзмава

В завершение 30-й годовщины Лиепайского международного фестиваля звёзд 12 марта Лиепайский симфонический оркестр в сотрудничестве с фондом Uniting History представит программу оперной музыки с сопрано из России Хиблой Герзмава в роли солистки.

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Хибла Герзмава исполнит арии Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса, Винченцо Беллини, Жоржа Бизе и других композиторов.

Хибла Герзмава является одной из самых востребованных оперных звезд мира. Издание The New York Times называет ее "сопрано, наделенная теплым бархатистым голосом, сильной волей и волнующей уравновешенностью", а ведущий обозреватель Opera Today восторженно пишет о ней, как об одном из наиболее заслуживающих внимания талантов последних лет.

Лиепайский международный фестиваль звезд состоится уже в 30-й раз с 4 по 12 марта 2022 года. Мероприятие соберет на пяти концертах выдающихся музыкантов различных жанров и предложит премьеры. Среди участников фестиваля органистка Ивета Апкална, пианисты Рейнис Зариньш и Александр Мельников, флейтистка Дита Кренберга, скрипачка Байба Скриде, а также струнный квартет из Великобритании Albion Quartet.

Билеты на заключительный концерт фестиваля с участием Хиблы Герзмавы можно приобрести на сайте www.bilesuparadize.lv и в информационном центре концертного зала Lielais dzintars.