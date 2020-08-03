На закрытии Юрмальского фестиваля 4 августа выступят Александр Антоненко и Рейнис Зариньш

4 августа в 20:30 во время заключительного концерта Юрмальского фестиваля на сцене концертного зала "Дзинтари" встретятся два всемирно известных латвийских музыканта – оперный певец Александр Антоненко и пианист Рейнис Зариньш. Во время концерта прозвучат произведения композиторов эпохи позднего романтизма Рихарда Вагнера и Рихарда Штрауса.

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Рейнис Зариньш исполнит в переложении для фортепиано Прелюдию и "Смерть любви Изольды" из оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда". Зариньша считают мастером глубоко продуманных интерпретаций, ярким солистом, умелым камерным музыкантом и автором концептуальных междисциплинарных проектов. Рейнис Зариньш дебютировал в качестве солиста с оркестром еще в возрасте десяти лет и позже завоевал почетные награды в одиннадцати международных конкурсах. Рейнис Зариньш является соавтором хореографической постановки "Времена года", одним из участников Trio Palladio и трехкратным лауреатом латвийской Большой музыкальной премии (в 2011, 2013 и 2015 годах). Он принимал участие во многих престижных фестивалях: в Люцернском фестивале, фестивале Kremerata Baltica, в международных музыкальных фестивалях в Бате, Норфолке и Новой Шотландии, а также в фестивалях MasterWorks и Holland Music Sessions. Р. Зариньш музицировал в лучших концертных залах мира: в амстердамском Concertgebouw, в зале Вэйла в нью-йоркском Карнеги-холле, в лондонском зале Вигмора, в санкт-петербургском зале Глазунова, а также в зале Чайковского в Москве.

Александр Антоненко за последние десять лет покорил сцены главнейших оперных театров и концертных залов, исполнив почти 30 ролей из репертуара для тенора. С 2004 года он является известным во всем мире латвийским исполнителем, с успехом выступавшим в Берлинской опере, дрезденской Semperoper, Королевских операх Осло и Стокгольма, в оперных театрах Женевы, Парижа, Рима и Мюнхена, в Венской государственной опере, лондонском Ковент-Гардене, а также в нью-йоркской Метрополитен-опере. Под руководством дирижера Риккардо Мути Антоненко успешно дебютировал в роли Отелло на престижном Зальцбургском фестивале в 2008 году. Годом позже он в первый раз выступил на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке и теперь возвращается туда уже регулярно, исполняя ведущие роли для теноров.

Из-за действующих ограничений на собрания в концертном зале "Дзинтари" одновременно могут находиться не более 500 слушателей, поэтому концертный зал совместно с музыкантом Янисом Шипкевицсем предлагает смотреть концерты дистанционно в интернете. Янис Шипкевицс будет вести эфир из специально оборудованной концертной студии, в которой будут гостить музыканты и известные в обществе люди. Билеты на прямые интернет-трансляции можно будет приобрести на сайте www.bilesuparadize.lv, а сами трансляции будут доступны к просмотру в течение месяца после окончания мероприятия.

Билеты на концерты и прямые эфиры Юрмальского фестиваля доступны в торговых точках Biļešu paradīze и в интернете на сайте www.bilesuparadize.lv.