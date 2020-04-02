Началось онлайн-голосование конкурса "Таланты Инессы Галанте"

Конкурс "Таланты Инессы Галанте 2020" назвал финалистов первого тура и объявил о старте зрительского онлайн-голосования.

Видео с выступлениями участников, прошедших отбор жюри, размещены на официальном сайте конкурса.

В этом году в финал конкурса прошли 27 участников, среди них: 7 вокалистов, 6 претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", 7 - в категории "Игра на струнных инструментах" и 7 финалистов, претендующих на победу в категории "Игра на духовых и ударных инструментах". Среди финалистов молодые талантливые вокалисты и инструменталисты со всей Латвии, самому юному – всего 10 лет.

Организаторы престижного музыкального состязания приглашают поддержать молодых талантов: отдать свой голос за наиболее понравившееся выступление и определить обладателя "Приза зрительских симпатий".

Публичное голосование продлится до 9 мая. Финал конкурса должен состояться 10 мая в Латвийской национальной библиотеке. Если не будет отменен запрет на проведение мероприятий, финал пройдет в онлайн-формате, о чем организаторы сообщат дополнительно.

За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в Facebook.