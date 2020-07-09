Национальность не имеет значения. На Hanzas Perons – премьера "Трех сестер" от Наставшева

31 июля на сцене Культурно-развлекательного центра Hanzas Perons пройдет спектакль Антона Чехова "Три сестры" в постановке Владислава Наставшева. Режиссер соединил в новом проекте самых ярких и профессиональных актеров своего поколения из латышского и русского театров. Образы трех сестер воплотят в жизнь Анта Айзупе, Инесе Пуджа и Мария Линарте.

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"Три сестры" Антона Чехова - это своего рода переход из одной эпохи перемен в другую. В спектакле, наряду с созданными актерами образами, оживает искусственный интеллект, а зрителю предлагается новая, возможно, давно несуществующая модель мира, в которой национальности актеров не имеют значения, ведь у всех есть один общий путь - в неизведанное. Сценография спектакля в органичном соединении с общим антуражем площадки Hanzas Perons дадут зрителям возможность пережить уникальное приключение и позволят каждому из них получить новый театральный опыт.

"Спектакль" Три сестры" - это произведение, где слова не менее важны, чем то, что улавливается между строк, где заметное и ощутимое не менее важно, чем то, что можно почувствовать душой. Между монологами персонажей можно уловить порывы шторма, бури, которая неотвратимо приближается не только к героям пьесы, но и к создателям спектакля. Осознание хрупкости нашей традиционной мировой системы заставляет задуматься: каким будет наш мир и его будущее, и какими в этом будущем мире будем мы сами?", - говорит режиссер Наставшев.

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Не раз номинированный на премию лучшего театрального режиссера Латвии и России Владислав Наставшев умеет по-своему вывернуть болевые точки общества и озадачить публику, поставив ее в непривычную ситуацию. Пять лет назад на сцене Нового Рижского театра один за другим появились два спектакля, отражающие жизнь русскоязычного мира — "Озеро надежды" и "Озеро надежды замерзло". На сцене Театра улицы Гертрудес с успехом проходят его комедия "Черная молофья" и хит сезона "Здесь начинается ночь" про чувства мужчины средних лет к 98-летнему Дедуле.

В Рижском русском театре уже не первый год с успехом идет его спектакль "Медея" с латышскими и русскими актерами на русском языке. В этом году он сделал две постановки "Пять песен по памяти" на Большой сцене и "Черновик" онлайн, который одновременно смотрят зрители в Латвии и России.

Foto: Publicitātes foto

Спектакль "Три сестры" пройдет в июле и августе на сцене "Hanzas Perons" на латышском языке с субтитрами на русском языке. Представлений будет всего десять, а количество зрителей на каждом ограничено.

Главный партнер и генеральный спонсор спектакля - Британский Совет. Одна из главных целей сотрудничества - вывести театр за привычные рамки и перенести его в пространство, которое театру не свойственно. Ориентируясь на новую модель мира, находясь в постоянном поиске новых путей и способов существования, мы ищем ответ на вопрос: насколько важна культура? Насколько велика ее сила?

Британский Совет и команда "Трех сестер" решили донести театр и до тех, кто по разным причинам не имеет возможности посетить событие очно, смогут все увидеть бесплатно онлайн. При поддержке Британского Совета культура выйдет навстречу людям.

Продажа билетов начнется с 13 июля на интернет-платформе "Biļešu paradīze" и в кассах. Стоимость билета 30-40 евро.

В спектакле участвуют Анта Айзупе, Инесе Пуджа, Мария Линарте, Дана Бьорк, Каспар Думбурс, Юрий Дьяконов, Максим Буселс, Игорь Шелеговскис.

Композиторы: Владислав Наставшев и Иван Лубенников (Россия).

Режиссер: Владислав Наставшев

Пьеса русского Антона Павловича Чехова "Три сестры" была написана в 1900 году и впервые опубликована в 1901 году в Москве. Премьера "Трех сестер" состоялась в том же году на сцене Московского Художественного театра.