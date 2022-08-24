Над Даугавой покажут бесплатное шоу 3D голограмм: приглашаются все желающие

26 августа на летней концертной площадке Wondersala состоится уникальное шоу 3D голограмм - зрители смогут окунуться в мир новых технологий и музыки. Перед шоу выступит популярная латвийская группа Instrumenti. Вход на представление бесплатный.

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Шоу голограмм стало возможно благодаря инновационным и технологическим решениям: при помощи проекторов на специальную голографическую сетку будут проецироваться 3D-изображения. Шоу уникально, поскольку будет проходить также на воде – трехмерные проекции появятся над рекой Даугава. Визуальное зрелище будет сопровождаться музыкальным саундтреком, специально написанным для этого представления. Над ним работали более 26 профессионалов из Англии, Германии, Канады и Латвии.

"3D шоу голограмм – это особый подарок жителям Латвии, которым мы хотели бы также отметить запуск наших новых складных смартфонов на латвийском рынке. Поэтому мы приглашаем всех насладиться уникальным представлением и праздником технологий, который наверняка запомнится", – сообщила менеджер по коммуникациям Samsung в странах Балтии Лига Бите.

Шоу голограмм – это результат работы признанной во всем мире технологической компании Kaleida, специализирующейся на создании голографических проекций и видеоконтента. Компания сотрудничает с такими мировыми гигантами, как Netflix, Paramount Pictures, Всемирный фонд дикой природы и другими организациями, которые стремятся объединить реальную среду с цифровым контентом.

Мероприятие заявлено как бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому организаторы предлагают приходить заранее. Прибытие с 19:30, начало концерта в 21:30, начало шоу примерно в 22:30.