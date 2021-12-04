Не муралом единым. Кристианс Бректе увековечил сакральную архитектуру и места захоронений

В галерее ISSP откроется выставка "Соларография", для создания которой художники Кристианс Бректе и Модрис Свиланс, не в первый раз сотрудничающие в проектах устрашающей эстететики, отправились по заброшенным церквям и кладбищам Латвии.

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Художники Бректе и Свиланс исследуют в своем творчестве разные проявления человеческой жизни. Общий интерес к заброшенной, неправильной и темной стороне жизни привел их эксперименту, в котором фотография — способ наблюдения и результат.

Более пяти лет они трудились над увековечиванием древней сакральной архитектуры и захоронений Латвии в технике "соларографии" - когда солнце постепенно выжигает изображение своими лучами в "кадре". Получается не просто фиксация мгновения, а визуализция окружающей среды и времени.

С самодельными камерами-обскурами Кристиан и Модрис путешествовали по Латвии, пряча фотоаппараты возле заброшенных церквей и кладбищ — мест, о существовании которых люди давно забыли. Как художников, их интересует форма, композиция, процесс формирования изображения, а как исследователей - возвращение к забытому сегодня пространству, фиксируя почти заброшенные памятники бытия.

Foto: No izstādes “Solargrāfija”

Брексте и Свиланса можно назвать пионерами латвийской "соларографии". В галерее ISSP можно увидеть завершение многолетнего проекта, в котором работы в этой технике раскроются в очень интимной форме. Помещение превратится в темную комнату, в центр которой попадет самый хрупкий элемент аналогового процесса - негатив фотографии, который во время выставки будет менять визуальную форму — жить. Экспозицию дополнит созданная художниками звуковая инсталляция, навеянная мыслями об одиночестве и человеке.

Выставка “Solargrāfija” проходит с 9 декабря по 27 января в галерее ISSP в Бергу Базарсе.

Foto: LETA

Кристианс Бректе (1981) попал в поле зрения широкой общественности в этом году, благодаря созданному им муралу "Посвящение Джемме" на брандмауэре Рижской 40-й школы с неоновой надписью "Mēs visi esam sliekas, kurām jāirdina zeme" ("Мы все червяки, которым надо рыхлить землю") - изречением вдохновительницы Бректе легендарной художницы Джеммы Скулме.

Визуальный язык Кристиана Бректе традиционно обращается к истории культуры и искусства, религии и сексуальности. Сюжетный вандализм авторских работ сочетается с чистотой форм и технической тщательностью, остро критичные и обнажающие посылы и цитаты сделали почерк автора узнаваемым. Бректе окончил отделение сценографии Латвийской Академии художеств, где сегодня работает ассоциированным профессором и руководит кафедрой живописи. В 2014 году в издательстве Neputns выпустили каталог Brekte, а в 2016 году в выставочном зале "Арсенал" прошла самая большая выставка художника под названием "Арсенал".

Модрис Свиланс (1979) в своей творческой практике делает упор на изучение звука и движения, создавая технически и концептуально многослойные произведения кинетического искусства, он также увлечен аналоговой фотографией. Свиланс окончила отделение дизайна по металлу Латвийской Академии художеств. Участвует в выставках с 2003 года. В 2012 году в Доме архитекторов прошла его персональная выставка "Инерция", посвященная кинетическим арт-объектам и черно-белой фотографии.