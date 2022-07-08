Не пропустите. Арии, дуэты и сарсуэла: Элина Гаранча откроет для публики новые миры

12 июля самая знаменитая оперная певица Латвии выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари" с головокружительной программой. В проекте "Элина Гаранча и друзья" впервые прозвучат не только арии и дуэты из знаменитых опер, но и восхитительные мелодии испанских сарсуэл.

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Сарсуэле уже четыреста лет. Рожденная при королевском дворе, со временем она стала в Испании общенациональным достоянием – для этого ей понадобилось сначала уступить в конкурентной битве с итальянской оперой, а потом возродиться за счет теснейших связей с народной музыкой и танцем. О том, насколько популярен в стране этот жанр, красноречиво говорит цифра - 15 тысяч: именно столько сарсуэл было поставлено с XVII века по наши дни.

Великий Пласидо Доминго, родители которого были исполнителями сарсуэлы, называет ее кузиной оперы – с той разницей, что в сарсуэле надо не только петь, но и вступать в длинные разговорные диалоги. А еще в сарсуэле, в отличие от оперы, никого (ну, почти) не убивают – все сложные драматические коллизии к финалу должны разрешиться самым благополучным для главных героев образом.

Одним из первых, кто познакомил нашу публику с полным страстей и музыкальных красот миром сарсуэлы, был Карел Марк Шишон - еще в бытность главным дирижером Латвийского Национального симфонического оркестра. Теперь, в качестве художественного руководителя проекта "Элина Гаранча и друзья", маэстро отвел целое отделение жемчужинам сарсуэлы и великолепным песням испанских композиторов Федерико Чуэки, Пабло Соросабаля, Херонимо Хименеса и Федерико Торробы. Вместе с блистательной Элиной Гаранчей их исполнят испанское сопрано Марина Монсо, солистка мадридского Театра сарсуэлы, и Джонатан Тетельман - тенор чилийского происхождения из США (эти молодые оперные звезды прежде у нас не выступали). Обещаны особые сюрпризы и от Фестивального оркестра.

Ну а тех, кто все же предпочитает классическую оперу, в тот же вечер ждет увлекательнейшее путешествие от бельканто до веризма: Гаранча, Монсо, Тетельман и Фестивальный оркестр под управлением Карела Марка Шишона предложат слушателям фрагменты из "Нормы" Беллини, "Анны Болейн" и "Линды ди Шамуни" Доницетти, "Севильского цирюльника" Россини, "Риголетто" Верди, "Мадам Баттерфляй" Пуччини и "Паяцев" Леонкавалло.

Устроитель концерта – продюсерская компания ART Forte. Билеты в городских кассах и на интернет-странице bilesuparadize.lv, а также в кассе концертного зала "Дзинтари".