Некузяво пропустить. В Риге пройдет еще одна творческая встреча с Людмилой Петрушевской

25 августа в 19.00 в рижской Kalnciema rezidence пройдет творческий вечер "Добрый вечер, пани Петрушевская". С поклонниками своего таланта встретится писательница Людмила Петрушевская - ироничный автор мрачных сказок про "пусек бятых", сценария к "Сказке сказок" Юрия Норштейна, сыгранных на полсотне языков пьес "Чинзано" и "Любовь" и создателя Поросёнка Пётра на красном тракторе, мема 2010-х и символа новой русской эмиграции.

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Людмила Петрушевская выходит за рамки понятия писательница буквально по всем осям - певица, танцовщица, директор кабаре, мультипликатор, сценарист, шляпница и художница. Она создала целый мир, в котором живут выросшие на ее сказках про "пусек бятых" дети.

Мистические рассказы. New York Times считает её "современным Эдгаром По" (она прочтёт парочку).

Рэп. Может зачитать так, что Канье закусит губу. (Ей сейчас 84 года, если что. Зачитает, если попросим).

Пьесы. Главный драматург перестройки, ничуть не потерявший свой королевский статус до сих пор: Роман Виктюк, Юрий Любимов, Марк Захаров, Олег Ефремов, Лев Додин, Дмитрий Брусникин, далее везде, живая история русского театра (она покажет мгновения из лучших спектаклей).

Шляпы её собственной работы. Писатель Пруст был бы в восхищении. По ним её всегда узнают на улице — требуют совместных фотографий, а она надвигает шляпу ещё ниже, на самый нос. (Покажет пару лучших шляп.)

А этот Нос. Не с него ли ее соавтор Норштейн рисовал профиль своего "Ёжика в тумане"?

Рисование портретов любимых людей и любимых роз.

_"На мой рисунок акварелью_

_(розы)_

_уселась муха_

_я полна сомненья"_

(Покажет пару новых работ.)

Анимация — у неё это зовётся "Студия ручного труда". (Покажет мульт или два.)

Шемизетки. Сокровища блошиного рынка превращаются в настоящие неподдельные произведения ювелирной роскоши, носить их как следует умеет лишь она сама. (Наденет сама и может научить других.)

И ещё сотни вещей, но среди них — особняком — "Пуськи бятые" (любимая вещь из школьной программы у третьеклассников), сценарий к "лучшему анимационному фильму всех времён и народов" Юрия Норштейна "Сказка сказок", пьесы "Чинзано" и "Любовь", сыгранные на полсотне языков, и, конечно, её Поросёнок Пётр, без всякой на то воли автора ставший основным мемасом Рунета, а сейчас — ещё и символом антивоенного сопротивления.

А ещё её кабаре. В возраст певицы она вошла в 69 лет, 15 лет назад — как автор, певица и исполнительница множества ролей. И Эдит Пиаф, и Марлен Дитрих, и уличная сиротка времён войны (а это правда, она жила на улице маленькой девочкой, пела песни и просила милостыню), и студентка-стиляга из 60-х, и старушка не спеша достала ППШ. Танго, рок-н-ролл, канкан, идиш, польский, французский. Ни одного запрета. Никаких границ. Ни единого компромисса.

Людмила Петрушевская. Не жанр, не состояние и не памятник одному из главных ныне живущих русских писателей. Просто — жизнь как она есть.

Вечер 25 августа в 19.00 в уютной атмосфере Kalnciema rezidence можно побыть рядом с Петрушевской. Когда представится другая такая возможность — не знает никто.

Билеты можно приобрести на месте. Подробная информация о мероприятии - ЗДЕСЬ.