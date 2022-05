Nick Cave & The Bad Seeds в августе впервые выступят в Эстонии

18 августа в замке Хаапсалу выступит легендарный Ник Кейв со своей группой The Bad Seeds.

Австралийский певец и автор песен Ник Кейв изучал искусство в Мельбурне и начал свой музыкальный путь в одной из ведущих пост-панк групп города The Birthday Party. После переезда в Лондон, а затем в Берлин, The Birthday Party распались, и на свет появились Nick Cave & The Bad Seeds. Музыка Кейва обычно характеризуется эмоциональной напряженностью и лирической одержимостью смертью, религией, любовью и насилием.

Мировой успех к группе пришел с изданием меланхоличных фортепианных баллад Where the Wild Roses Grow (дуэт с Кайли Миноуг, 1994) и Into My Arms (1997).

На сегодняшний день Ник Кейв и The Bad Seeds являются одной из самых признанных критиками групп.

Nick Cave & The Bad Seeds выступят в Хаапсалуском замке 18 августа.

Продажа билетов для подписчиков рассылки Biļešu serviss начнется 4 мая в 10 часов. Публичная продажа билетов - c 6 мая.

Напомним, в 2018 году Ник Кейв был хедлайнером фестиваля Positivus в Салацгриве.