"Ночь музеев" в этом году не состоится из-за пандемии

Из-за стремительного распространения коронавируса в странах Европы популярная международная акция "Ночь музеев" отменена.

Об отмене акции, которая должна была состояться 16 мая, сообщается на сайте министерства культуры.

Традиция Ночи музеев берет начало в 1999 году во Франции. Цель мероприятия - побудить людей, которые редко посещают музеи, приобщиться к культуре. В Латвии она проводится с 2005 года. С каждым годом в латвийской Ночи музеев принимают участие все больше музеев, а также театры, выставочные залы и библиотеки.