"Новая готика по Лавкрафту": страшилки из подвала воплотятся на рижской сцене

16 октября в рижском Klubs Biedrība (Меркеля, 13) впервые покажут театральный ужасник на русском языке. Алексей Коргин впервые сыграет моноспектакль. Актер и сценограф Никита Воронин впервые выступит в качестве режиссера. Ну и Лавкрафт со сцены прозвучит в Латвии впервые.

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Про Говарда Филлипса Лавкрафта (1890-1937) у нас много кто слышал, но - к сожалению - мало кто его читал. В предшественниках у него Эдгар По, в последователях - Стивен Кинг, уверяющий, что лучшие произведения Лавкрафта уникальны, занимают в американской литературе особое место и актуальности своей не теряют по сию пору.

Лавкрафт – это мистика и тайны, старинные замки и пришельцы из других миров, загадочные секты и чудовищные ритуалы, сумасшествие и болезненная одержимость. Лавкрафт создал мифологию Ктулху. Лавкрафт первым описал похищение людей инопланетянами. Лавкрафт придумал зомби в том виде, который был потом растиражирован в кино и комиксах. Вселенная, по Лавкрафту, неумолимо мрачна – но главный ужас в том, что писатель заставляет принять это как факт.

Другое дело, что и над этой мрачностью, и над своими страхами можно поиронизировать. И увидеть в готических сводах сочинений Лавкрафта особую, ни на что не похожую красоту - как в накрашенных черной помадой губах девочки-панка.

Никита Воронин, актер по первому образованию и сценограф, ученик великого Андриса Фрейбергса по второму, Лавкрафтом был очарован мгновенно и бесповоротно: "Прекрасный слог, магнетическая атмосфера, динамика, завораживающие сюжеты, скрывающиеся между строчек смыслы… Читая, я всё время представлял, как можно трансформировать эту прозу в спектакль. Когда два года Новый Рижский театр объявил конкурс для молодых режиссеров, я начал работать над инсценировкой. Правда, конкурс по ряду причин отменили – но желание сделать постановку уже не отпускало. Я решился реализовать проект сам…"

Изначально Никита хотел пригласить трех актеров – по числу новелл в "Новой готике". Но двое отказались, признавшись, что материал наводит на них жуть. Зато Алексей Коргин – пламенный Граф Монте-Кристо и трогательный Маленький Принц в Рижском русском театре имени Михаила Чехова – проникся текстом так, что захотел сыграть его целиком. Он же нашел площадку: маленький клуб Biedrība в самом центре Риги, в полуподвале Рижского латышского общества, где никогда не бывает яркого дневного света, но есть сцена и постоянно звучит живая музыка. Идеальное место для Лавкрафта!

Никита и Алексей не собираются пугать публику до смерти. Им интересней пригласить зрителя в путешествие по сумрачной и неочевидной территории бытия - той, что вне привычного, понятного, рационального. Приглашают всех. "Хочу видеть в зале умного, серьезного зрителя, умеющего считывать намеки. Хочу видеть авантюриста, желающего поразвлечься и пощекотать нервы. Хочу видеть опытного наблюдателя, сопоставляющего происходящее на сцене с безумием за окном. Хочу видеть юного скептика, который дотошно выискивал бы то, что бы ему не понравилось. Хочу видеть друзей, поддерживающих и придающих силы. Хочу видеть случайных посетителей, зацепившихся за объявление в соцсетях и пришедших в надежде найти что-то оригинальное. Хочу видеть многих, очень многих", - говорит Никита.

Но детей до 16 все-таки лучше оставить дома. И для начала посмотреть "Новую готику по Лавкрафту" самим.

Ближайшие спектакли – 16, 23 и 30 октября, билеты в сети bilesuserviss.lv.