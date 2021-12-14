Новый фильм-концерт группы Prāta vētra на праздники можно будет посмотреть бесплатно
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C 13 декабря по 16 января вы можете бесплатно посмотреть новый концертный фильм группы Prāta vētra "Год без календаря" (Gads bez kalendāra), который будет доступен бесплатно в приложении LMT Viedtelevīzija и на сайте viedtelevizija.lv.

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""Год без календаря" - это рассказ о группе в формате фильма-концерта. Мы вместе с LMT приглашаем вас найти время в своих календарях, чтобы насладиться музыкой в эти праздники. Мы желаем каждому найти чудеса в повседневности, ведь праздник начинается с нас самих", - говорит менеджер группы Айя Аушкапа.

Новый альбом Prāta vētra "Год без календаря" вышел в необычном формате - все песни были исполнены вживую в специально созданной для этого студии. Prāta vētra удивили поклонников декорациями, видео-проекциями, специально разработанной хореографией, профессиональными танцорами, акробатами и даже лошадью на съемочной площадке. В качестве специальных гостей в фильме-концерте также участвуют группа Tautumeitas, рэпер ansis, Dons, Интарс Бусулис и популярный артист из России Саша Петров.

Продюсер альбома - швед Повел Олссон, с которым группа сотрудничает уже несколько лет. Авторы текстов — Янис Шипкевичс и Ингус Берзиньш.

В фильм-концерт вошли уже известные песни из нового альбома - "Feels" и "Karuseļi", "Tur, kur Dieva kamanas slīd", а также новые песни - "Smarža", "Aiz sienas", "Papīra lidmašīnas", "Dzelzceļnieks", "Gads bez kalendāra", "Tavas pēdas pagalmā" и "Lonesome Moon".

Фильм будет доступен бесплатно всем клиентам в мобильном приложении LMT Viedtelevīzija, на сайте viedtelevizija.lv, а также пользователям LMT Viedtelevīzija на территории Латвии.

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