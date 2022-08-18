О патриотизме и личной трагедии. Украинский народный театр покажет спектакль "Маруся Чурай"

В пятницу, 19 августа, в 19.00 Рижский украинский народный театр покажет в Доме латышского общества спектакль "Маруся Чурай" по роману Лины Костенко. Вход свободный для всех желающих.

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Украинская Сапфо, как называют овеянную легендами народную певица и поэтессу времен Хмельниччины Марусю Чурай, жила в 17-м веке и слагала, в том числе и военные песни. Их веками исполняют украинцы, позабыв авторство и обозначая как "народные".

Маруся родилась в 1625 году в семье казацкого сотника. После смерти отца осталась жить с матерью в Полтаве. У девушки было много поклонников, но своё сердце она отдала своему молочному брату Грицю Бобренко, сыну хорунжего Полтавского полка, с которым была тайно помолвлена. По легенде Маруся четыре года ждала с войны своего жениха. Но вернувшись, он решил взять себе в жены девушку побогаче.

Одна из версий гласит, что Маруся собственноручно отравила возлюбленного ("чтобы больше не двоилась его душа"). По другой версии, исстрадавшись, Маруся приготовила яд для себя, но по ошибке его выпил Гриць, который пришел к ней в тот вечер просить прощения. Полтавский суд приговорил Марусю к смертной казни. Есть версия, что другой ее поклонник козак Иван Искра доставил к эшафоту, где её должны были казнить, грамоту Хмельницкого о помиловании из уважения к заслугам отца.

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На основе этой легенды был написан роман Лины Костенко "Маруся Чурай". Театр приглашает поразмышлять вместе, чего больше в судьбе женщины - патриотизма или личной трагедии. Женский образ в спектакле - неоднозначный и глубокий. Впору переосмыслить и еще раз задуматься над своей жизнью, судьбой. Это особенно важно в период войны.

Рижский украинский народный театр, лауреат нескольких международных премий, работает в Латвии больше десяти лет. Его режиссер - заслуженный учитель Украины Мария Семенова. В приоритетах театра – драматургия украинских классиков.