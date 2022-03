"Обойдемся без атомной бомбы!" Три рижских спектакля, которые ставились до войны, но оказались про нее

Стоит ли за всем Китай? Была бы атомная бомба, если бы не ученые? Почему человечество все время ходит по кругу, но с каждым кругом спираль истории все больше напоминает трубу, через которую мы все вылетим? На эти вопросы отвечают спектакли трех театров, задуманные и поставленные до войны, но теперь зазвучавшие совсем по-новому.

В последнюю сцену премьерного спектакля Rotkho в театре Dailes польский режиссер Лукаш Тварковски внес коррекцию: картина знаменитого выходца из Двинска Марка Ротко Yellow&Blue вышла с надписью Russian warship – go fuck yourself. Но это совсем уже в лоб. Чаще художники отображают не то что видят, а то, что чувствуют. А у хороших художников радары настроены особенно тонко. Наглядным тому подтверждением стали три спектакля рижских театральных площадок, которые задумывались задолго до войны. Но фактически ее предвосхитили.

"Все под небом", Новый рижский театр, Алвис Херманис

Премьера новой постановки Алвиса Херманиса "Все под небом" случилась на другой день после появления в соцсетях новой версии войны России в Украине - "Путин — китайский шпион": мол, нападение произошло после завершения Олимпиады в Пекине, выигрыш от войны получает именно Китай – как экономический (дешевые энергоносители и прочее), так и политический (Россия выступает в роли главного злодея, отвлекая внимание от Китая, который может манипулировать Западом за участие в "ограничении России").

Постановка про Китай — одну из самых могущественных стран мира, где живет каждый пятый землянин - задумывалась в НРТ еще до ковида. Когда начались карантины, решили делать версию для спектакля на открытом воздухе. Когда и на воздухе число зрителей сильно ограничили, придумали снять кино… В итоге получился все же спектакль - о том, как снималось бы кино про Китай.

Латышская поэтесса (Гуна Зариня) едет в Пекин на фестиваль, где представят перевод ее стихов на китайский. Она оказывается в мире, где ее стихи втрое короче оригинала и читают их слева направо, где руководство лучше знает, сколько сидеть в интернете, как общаться со старшими, для чего делать гимнастику и сколько квадратных метров нужно человеку, чтобы не сильно протягивать ноги. Доступность всех благ регулируется через социальный рейтинг, над которым надо трудиться всю жизнь. Проштрафился — поднимай рейтинг: стучи на соседа или сажай деревья в пустыне.

Автор пьесы Маргарита Зиеда никогда не была в Китае, зато во время работы над драматургией спектакля прочла, прослушала и просмотрела тонны документальных фильмов, телепередач, записей блогеров, новейших исследований, мнений мировых ученых, журналистов, политологов, философов, культурологов…

Говорят, где кончается европеец - там начинается китаец. Не исключено, что и в прямом смысле тоже. Где европейцы запутались в демократии, свободах и правах, увязли в потребительстве и стали заложниками денег, китайцы давно уже знают как надо. У них есть свои реплики айфонов с дольчегабанами, свои Париж, Рим, Сибирь, да и Рига, если понадобится. Ведь трудно представить, что кому-то милее страна, где индекс счастья — "средненький по шкале от минус 5000 до плюс 5000".

Спектакль, помноженный на актуальные трагические события, заставляет задуматься, а способны ли люди разумно мыслить и действовать самостоятельно? Можно ли ждать от них, кроме свободы, ответственности? Рабы ли мы, нуждающиеся в чьей-то указке и неспособные отвечать за свои дела?

"Момо!!!" Рижский русский театра им. М.Чехова, Интарс Решетинс

Жили-были Бах, Эйнштейн, Фрейд и Дарвин. Казалось им, что все они знают о человеке — что тот эволюционирует, движимый либидо и агрессией. Но Эйнштейн доказал, что все относительно. И можно идти туда, а прийти — не туда.

Премьера спектакля "Момо!!!" по пьесе современного французского драматурга Себастьяна Тьери замышлялась еще месяц назад, но случилась вспышка ковид. К новой дате премьеры в марте заболел и исполнитель главной роли — в последний момент его заменил режиссер спектакля Интарс Решетинс. Несмотря на то что в качестве актера он работает с латышскими театрами, опыт игры на русском языке у него есть - в Новом Рижском театре они играл Наставшева в спектакле Наставшева "Озеро надежды замерзло". И на этот раз Интарс продемонстрировал неоспоримый класс. Те, кто успеет посмотреть спектакль до конца марта, смогут в этом убедиться.

Супружеская пара (Елена Сигова и Интарс Решетинс), которая за много лет обзавелась квартирой с видом на Эйфелеву башню, но не обзавелась детьми, вдруг чудесным образом обретает сына (Александр Маликов). Необычного, но почему бы и нет? Ведь если очень захотеть, можно в чем угодно себя убедить. А когда пелена с глаз спадает, очень трудно переубедить себя в обратном. Теперь-то мы все об этом знаем. Впрочем, далеко не все в это верим. Ну а пока мы играем в "верю не верю", у привидений наших великих предков — волосы дыбом от того, куда забрело человечество. Не жизнь, а туши свет - кидай атомную бомбу

Мемчики на экране: Дарвин - Эйнштейну: "Только обойдемся без твоих атомных бомб". Эйнштейн: "Это не моя вина". Дарвин: "Без твоих теорий не было бы никаких бомб!" Эйнштейн: "Это не моя вина!" Фрейд: "Хотите об этом поговорить?" Эйнштейн покидает группу. Дарвин: "Эйнштейн обиделся, поиграем в другую игру". Что ж, Show must go on!

"Круги", Арт-платформа Stadia, Андрей Гаркави и Татьяна Черковская

Люстра. Обеденный стол. Вдалеке слышен гул канонады…

Аристократ : – Вы до сих пор чувствуете себя несчастным, оттого что не отправились туда?

: – Вы до сих пор чувствуете себя несчастным, оттого что не отправились туда? Первый слуга: – Я не понимаю, почему человеку, желающему служить своей стране, не позволяют этого сделать. Других-то отправляют туда без всякого согласия.

– Я не понимаю, почему человеку, желающему служить своей стране, не позволяют этого сделать. Других-то отправляют туда без всякого согласия. Аристократ : – Они уже километрах в пятидесяти. Если они продолжат продвигаться вперед, вам тоже придется сражаться. Будете вы меня защищать в случае чего?

: – Они уже километрах в пятидесяти. Если они продолжат продвигаться вперед, вам тоже придется сражаться. Будете вы меня защищать в случае чего? Первый слуга: – Это мой долг…

Премьера спектакля "Круги" по еще одному известному французу Жоэлю Помра в арт-пространстве Stadia состоялась еще в 2019 году. А потом постановка стала медленно, но с жутким упорством воплощаться в жизнь. Сперва на улицах Риги и во всех общественных местах появилась заградительная лента, которая в спектакле опутывала стоящие по кругу стулья — так началась пандемия. Чрезвычайные обстоятельства и ограничения позволили спектаклю выйти на публику всего шесть раз. Только забрезжила надежда на хэппиэнд, как человечество вырулило на новую мертвую петлю — война в центре Европы.

Действие пьесы, как в историческом квесте, решительно перемещается из дремучего Средневековья в эпоху Первой мировой войны, из сегодняшнего дня — обратно в глубины веков, в которой бусины отдельных человеческих судеб и поступков нанизываются на общую нить истории человечества, от каждой предыдущей зависит каждая последующая. Сюжеты знакомые — последствия непредсказуемые. Вот мать, отказывающаяся признавать смерть своего ребенка, вот господа, играющие в капитализм со слугами, вот человек хочет служить стране, а другой — чтобы тот служил только ему…

Сколько веревочке истории не виться, а нет никакой уверенности в том, что в итоге бусины не разлетятся.

